Ilary Blasi sempre più belva: il selfie con Francesca Fagnani fa impazzire i fan

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze in montagna, dove ha fatto un incontro inaspettato, quello con Francesca Fagnani.

L’estate di Ilary Blasi sembra davvero non finire mai e la vede passare da un posto all’altro, quasi senza sosta. Da quando ha finito il suo impegno a “L’Isola dei famosi” (non si sa se tornerà a condurre il reality in primavera), la conduttrice è rimasta davvero pochi giorni a Roma, anzi appena ne ha avuto la possibilità non ha esitato a fare le valige e a godersi un periodo di vacanza.

A facilitarla anche la possibilità che i figli possano trascorrere un periodo con Francesco Totti, nonostante al momento i rapporti con l’ex siano tutt’altro che sereni. La 42enne è così stata prima in Brasile con il compagno Bastian Muller, per poi spostarsi in Sardegna, dove a farle compagnia c’erano un gruppo di amiche, al punto tale che c’era chi aveva ipotizzato che lei e il tedesco si fossero lasciati.

Niente di tutto questo, lei ora è in montagna, sulle Dolomiti, ed è insieme al fidanzato, grazie a cui ha ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio. Una volta arrivata nelle Dolomiti, Ilary Blasi ha deciso di godere al meglio della bellezza del luogo, come ha avuto modo di documentare attraverso le sue Instagram Stories. Quel luogo, infatti, si rivela l’ideale per chi vuole ricaricare le pile, ma allo stesso tempo stare all’aria aperta e perché no, fare lunghe camminate e giri in bicicletta.

Ilary Blasi e l’incontro speciale in vacanza

La conduttrice sembra davvero serena e non manca di sorridere, segno evidente di come la delusione per la fine del suo matrimonio sia ormai alle spalle. Da tempo i social sono diventati uno strumento importante per lei, che fa il possibile per condividere con i suoi follower alcuni momenti importanti della sua vita professionale e privata. Ed è proprio in questo modo che si è venuti a conoscenza di un incontro, non si sa se del tutto inaspettato, che lei ha fatto sul posto.

Qui, infatti, lei ha potuto parlare con Francesca Fagnani, che non vede l’ora di tornare in Tv alla guida di “Belve”, programma che è stato confermato grazie al successo ottenuto. Solo un saluto tra colleghe o c’è altro? “Che belva si sente?“, è ormai l’iconica domanda che Francesca Fagnani fa ai suoi ospiti una volta che entrano nello studio di “Belve” e decidono di farsi intervistare. Il suo obiettivo è proprio quello di scovare nel loro intimo e provare a spingerli a far venire allo scoperto i loro stati d’animo, magari relativi ad alcuni momenti importanti del loro passato.

Alcuni non possono quindi che augurarsi di vedere nella nuova stagione anche Ilary Blasi, agari pronta a parlare dei reali motivi che l’hanno portata a separarsi da Totti, oltre allo stato attuale dei loro rapporti.

Le ripicche reciproche che i due si sono fatti, dalla sparizione dei Rolex di lui a scarpe e borse di lei (poi ritrovate) sono ormai storia e sono stati tra i motivi del contendere in Tribunale, in attesa che la separazione venga sancita diversamente. Almeno per ora entrambe tengono le bocche cucite, ma la foto non può che fare sognare chi si augura di scoprire quello che ancora non sappiamo.