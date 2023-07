Totti e Noemi sempre più uniti: gli scatti a Sabaudia

Un vero e proprio momento felice per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma sembra vivere un idillio con la sua nuova compagna.

Il momento burrascoso a livello personale per Francesco Totti sembra ormai alle spalle. Se il 2022 è stato un anno davvero turbolento per l’ex campione calcistico, gli ultimi mesi sembrano essere stati un toccasana per lo storico 10 della Roma e della Nazionale italiana.

Lo scorso anno di questi tempi ancora si discuteva, in maniera sorprendente ed inattesa, del divorzio doloroso tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore e la conduttrice Mediaset si sono detti addio dopo 17 anni di matrimonio per via di un sentimento ormai assopito ed un rapporto distrutto. Purtroppo ancora oggi Totti e Ilary devono risolvere i loro problemi a livello legale. Fa ancora discutere lo strano caso dei rolex, che sarebbero stati sottratti ai due dopo alcune vicissitudini portate in tribunale.

Insomma, un divorzio tutt’altro che sereno tra i due personaggi celebri. Un anno dopo il tanto discusso divorzio, Francesco Totti si può definire sereno e contento. Infatti l’ex giallorosso vanta un rapporto sentimentale invidiabile con Noemi Bocchi. La bionda imprenditrice romana, anche lei divorziata e madre di due figli, è la compagna fissa di Totti. In questi giorni Totti e la sua Noemi stanno trascorrendo un periodo di felice relax di coppia a Sabaudia.

Totti e Noemi, altro che crisi: felicissimi al mare

Ovvero la nota spiaggia pontina, molto cara all’ex campione, sulla quale ha passato moltissimi momenti di ferie anche durante la carriera calcistica, pure durante il matrimonio con la Blasi. Proprio un anno fa il settimanale Chi aveva pizzicato Totti e Noemi per la prima volta, sempre a Sabaudia, una spiaggia che è anche testimonianza del loro sentimento.

I primi incontri quasi di nascosto, per non farsi beccare dai paparazzi. Poi la realtà dei fatti, le apparizioni in pubblico e l’ammissione di Totti con un’intervista chiara e sincera, nella quale ha definito Noemi Bocchi colei che gli ha riportato il sorriso. Ecco uno degli scatti della coppia a mare.

Chi e le FOTO di Totti e Noemi a Sabaudia 1 pic.twitter.com/UQ3k1gtS3n — IlGossip (@LInstaGossip) July 27, 2023

Giornate spensierate, tra un bagno ed un tiro al pallone per Francesco Totti e la sua compagna. I due ormai sono inseparabili, tanto che l’ex Roma ha cambiato casa, andando a convivere con la Bocchi nella zona nord di Roma, mentre con Ilary viveva a sud, nel quartiere dell’Eur. Inoltre sembra anche che i figli del capitano e quelli di Noemi abbiano già un ottimo rapporto tra loro.