Serie A, offerta super di DAZN: utenti al settimo cielo

Il campionato di Serie A è alle porte e la piattaforma streaming DAZN sta ultimando i preparativi per offrire ai tifosi il miglior servizio possibile

Sta per avere inizio un campionato che si prospetta quanto mai incerto e combattuto. Sanato prossimo si riparte con il Napoli campione d’Italia e le grandi tradizionali pronte a tutto pur di strappare l’agognato tricolore dalle maglie azzurre di Osimhen e compagni.

E mentre gli allenatori rifiniscono la preparazione delle proprie squadre e i dirigenti cercano di chiudere gli ultimi acquisti di un mercato ancora molto lungo, la piattaforma streaming DAZN sta affinando i preparativi per offrire a tifosi e appassionati un servizio degno di questo nome. Che nel caso specifico può voler dire fornire condizioni migliori per sottoscrivere l’abbonamento.

Secondo quanto comunicato dall’azienda anglosassone i prezzi resteranno invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino uscito a gennaio. Il vantaggio per chi si abbona è soprattutto legato alla scelta di pagare l’intero importo in un’unica soluzione. In alternativa chi non volesse pagare tutto e subito potrà approfittare della soluzione che prevede il vincolo annuale e la spalmatura del prezzo su 12 mesi, per un risparmio di ben 120 euro attraverso la sottoscrizione dei piani Standard e Plus.

Serie A, tutte le offerte di DAZN: il metodo per risparmiare

I due piani appena citati sono quelli che consentono ai tifosi e agli appassionati di poter assistere a tutte le gare in esclusiva dei campionati di Serie A e Serie B, alle sfide di Europa League e di Conference League, oltre ai match de LaLiga e del campionato italiano di basket.

Per ciò che riguarda il nuovo piano annuale legato all’opzione DAZN Standard non si può non sottolineare la possibilità di ricorrere al pagamento in un’unica soluzione a 299 euro, cifra che spalmata su un anno intero corrisponde a circa 25 euro al mese, con un risparmio annuale di oltre 190 euro. Aderire all’annuale garantisce agli abbonati di DAZN un risparmio del 39% rispetto al Piano Mensile, per il quale servono 40,99 euro al mese.

Discorso simile si può fare relativamente al nuovo Piano Annuale DAZN Plus. Anche in questo caso è prevista l’opzione del pagamento in un’unica soluzione a 449 euro che corrisponde a circa 37 euro al mese, con un risparmio annuale di oltre 220 euro. In alternativa gli abbonati potranno aderire al Piano Annuale versando 12 rate mensili a 45,99 euro per un risparmio pari a 120 euro attraverso il pagamento mensile fisso.