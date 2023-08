Lukaku alla Roma: scambio choc e addio Juve

La situazione di Romelu Lukaku sta facendo parlare tutti i giornali e le tv: i capricci del centravanti continuano, ecco la situazione

Romelu Lukaku l’anno scorso ha smosso mari e monti per tornare all’Inter. Si è professato a più riprese accanito tifoso nerazzurro e dopo un anno pessimo vissuto con la maglia del Chelsea, è stato accontentato.

Vari problemi fisici hanno condizionato il suo secondo ciclo a Milano, però negli ultimi mesi si è affermato come il centravanti devastante che ha portato l’ultimo Scudetto. Anche per questo è stata sorprendente la sua scelta di trattare con la Juventus e questo ha fatto scatenare l’ira dei tifosi nerazzurri, che lo hanno bollato come traditore.

Addirittura, si era parlato di un approdo di Lukaku al Milan prima che il club rossonero puntasse con decisione su Noah Okafor. Adesso, c’è un’altra squadra che è finita nel mirino dei ‘capricci’ di Big Rom: è la Roma, con José Mourinho che cerca con insistenza un centravanti dopo l’infortunio che ha subito Tammy Abraham.

Quel che è chiaro è che Lukaku ha tenuto e sta tenendo in sospeso tante squadre. Il Chelsea è più irritato che mai, vuole liberarsi al più presto del giocatore anche rimettendoci dei soldi. Il prezzo fissato per la sua cessione a titolo definitivo è 40 milioni di euro.

Lukaku alla Roma e Abraham al Chelsea

Dunque, in attesa di capire come e quando la Juventus si muoverà per portare Lukaku a Torino – magari in uno scambio con Vlahovic – spunta l’ipotesi Roma per il futuro di Big Rom. Secondo quanto riferito da ‘Footballnews24’, la chiave per arrivare a Lukaku è Tammy Abraham.

Il Chelsea conosce bene Abraham: infatti, si tratterebbe di un ritorno. Certo, è ancora infortunato, ma i Blues possono coccolarlo e puntare su di lui per il futuro. A differenza di Lukaku, attualmente fuori rosa.

Una situazione da monitorare, con Mourinho che avrebbe dato anche parere positivo all’operazione. Lukaku in attacco svolterebbe completamente la Roma, che a quel punto punterebbe con decisione alla qualificazione in Champions League.

Chissà cosa ne pensa Lukaku, che il prossimo 1° settembre potrebbe ritrovarsi con solo l’Arabia Saudita sullo sfondo. Il centravanti belga ha già rifiutato delle prime proposte, visto che vuole restare nel calcio che conta.

Ma se si rifiutano troppe offerte, si rischia di avere pochissime alternative e poi di doversi accontentare. E’ ciò che sta accadendo con Lukaku: un altro cambio di idea befferebbe anche la Juve.