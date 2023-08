Torino, mercato da big: doppio rinforzo in arrivo per Juric

Il Torino mette a segno un clamoroso colpo: torna in Serie A, grande gioia per il tecnico Ivan Juric, accontentato dal presidente.

Finalmente Ivan Juric può esultare. Nonostante un mercato difficile, complicato anche dall’assalto dei club arabi alla gran parte dei giocatori europei più talentuosi, il presidente Urbano Cairo è riuscito ad accontentarlo, mettendo a segno un colpo straordinario.

Torna in Serie A un calciatore di puro talento, un pupillo di Juric, protagonista già lo scorso anno nel nostro campionato. Ed è un colpo che fa scoppiare nuovamente l’entusiasmo tra il popolo granata. Chiunque segua il Torino più da vicino sa bene quanto non ci sia un feeling straordinario tra buona parte del popolo granata e il presidente Cairo.

Più volte i tifosi hanno infatti lamentato una mancanza di ambizioni da parte del numero uno torinista, un presidente che ha regalato grandi soddisfazioni al Toro, gli ha ridato una certa credibilità, ha costruito in passato anche ottime squadre, ma senza mai riuscire a far fare al proprio club quel salto di qualità che i tifosi vorrebbero.

Stavolta però anche un dirigente attento all’aspetto economico come lui ha voluto cercare di venire incontro alle esigenze del proprio staff tecnico, e per questo motivo Cairo ha deciso di mettere a segno un colpo decisamente oneroso per il Toro. Un giocatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A e che potrebbe far diventare il club anche competitivo per un posto in Europa.

Torino, è fatta per il grande ritorno: l’ex fuoriclasse granata torna in Serie A

Il club granata ha riportato ufficialmente Vlasic in Italia, calciatore fondamentale nell’ultima stagione e che era rientrato al West Ham. Juric ha a disposizione un rinforzo importante, ma non è l’unico in arrivo con Cairo che vuole accontentare le sue richieste. E in tutti i modi. E’ risaputo che uno dei punti deboli del club granata è l’attacco, reparto dove il solo Vlasic e Sanabria hanno ben figurato nella scorsa stagione.

Per questo Cairo vuole rinforzare il reparto e starebbe pensando ad un doppio colpo. Da un lato un altro trequartista e il Toro è al momento impegnato in una duplice trattativa. Cairo vuole rinforzare la trequarti con uno tra Miranchuk e Malinovskyi; per il primo sarebbe un ritorno a Torino mentre il secondo tornerebbe in Italia dopo la deludente esperienza francese.

Oltre a lui il Torino punta anche Barrow del Bologna, calciatore ormai in uscita dal club emiliano e che Cairo spera possa essere rilanciato in granata. Le parti sono in contatto, presto potrebbe essere annunciato un doppio colpo. Per un Torino che punta a essere ‘big’.