Amrabat resta in Serie A: la big pronta a tutto

Nuova pretendente per Amrabat: la big di Serie A è pronta a tutto per arrivare al centrocampista della Fiorentina.

Passano le settimane ed è sempre più probabile che Sofyan Amrabat resti in Serie A. Difficilmente però alla Fiorentina. Il centrocampista marocchino, assoluto protagonista dei Mondiali in Qatar e anche delle ultime stagioni viola, piace moltissimo a una big del nostro campionato, pronta a fare di tutto pur portarlo a casa. Le richieste di Commisso sono però molto alte, e in questo momento intavolare una concreta trattativa è complicato. Servono prima alcune cessioni.

Centrocampista di fisico e discreta qualità, l’ex Verona è da tempo uno dei gioielli più preziosi, ma non indispensabili, della squadra di Italiano. Durante il Mondiale qatariota le sue prestazioni erano state talmente sorprendenti da attirare le attenzioni dei più importanti club europei e fino a pochi giorni fa sembrava certo che il suo destino fosse addirittura al Barcellona.

Negli ultimi tempi sembra però che Xavi abbia cambiato idea, puntando su altri profili tecnicamente più importanti. E così Amrabat è rimasto in viola, in attesa della giusta occasione per poter cambiare aria e fare il definitivo salto di qualità nella sua carriera. Occasione che potrebbe essergli offerta da una big italiana, ma solo a determinate condizioni.

Amrabat, spunta una nuova pretendente in Serie A: affare possibile, ma solo a una condizione

Si è aperto uno spiraglio per il futuro di Amrabat, che sembrava essere stato dimenticato dalle grandi squadre europee nelle ultime settimane. Il calciatore è finito però nel mirino di una delle big della Serie A, complici le decisioni di Milinkovic-Savic e Kessié di accettare le super offerte arabe.

La Juventus di Allegri necessita di un innesto importante a centrocampo, e il profilo ideale potrebbe essere, per Giuntoli, proprio quello di Amrabat. D’altronde, il Football Director voleva portare il mediano marocchino già a Napoli, prima del suo approdo in viola, ma fu lo stesso giocatore a declinare l’offerta partenopea.

Stavolta il calciatore avrebbe già dato il suo gradimento alla soluzione bianconera. Resta però da superare un problema non da poco: la valutazione della Fiorentina, che non vuole scendere sotto i 25 milioni più bonus per il suo gioiello. Una spesa importante per la Juve in questo momento, e che potrebbe essere finanziata solo da alcune cessioni.

La prima di queste è quella di Zakaria, ormai promesso sposo del Monaco. Un affare da circa 18-20 milioni. Non pochi, e il club ha chiuso anche l’accordo con la Lazio per le cessioni di Rovella e Pellegrini.

Il loro ‘sacrificio’ sarebbe l’unica chiava di volta per dare davvero un’accelerata a un mercato che al momento rimane bloccato per i bianconeri. E quando siamo arrivati ormai a pochi giorni dall’inizio del campionato questa impasse inizia seriamente a preoccupare il popolo juventino, che dall’arrivo di Giuntoli si aspettava forse una svolta più rapida e concreta.