Juve, Giuntoli ha sbloccato il tesoretto: pronto il regalo per Allegri

Juve, primo colpo di Giuntoli. Se agosto deve essere necessariamente il suo mese il direttore tecnico della Juventus deve iniziare a dare risposte. Ecco la prima.

Dieci giorni o poco più e poi sarà campionato. La Juventus sembra già dover inseguire le altre pretendenti alla corsa al titolo. Non in classifica ma nei giudizi riguardanti il mercato in corso.

Le milanesi che stanno realizzando un mercato importante e il Napoli che ha mantenuto sostanzialmente la stessa rosa che ha dominato l’ultimo torneo appaiono decisamente più avanti rispetto alla formazione bianconera. La vicenda Vlahovic-Lukaku, che in tanti danno in dirittura d’arrivo, probabilmente farà da detonatore al mercato della società bianconera. Cristiano Giuntoli, però, non è concentrato soltanto sul maxi scambio che coinvolge Juventus e Chelsea.

In casa Juventus sono diverse le operazioni in uscita che potrebbero avere nei prossimi giorni un’accelerata importante. Da queste eventuali cessioni che riguardano sia gli esuberi della prima squadra sia alcuni elementi della Next Gen che la Juventus cederà a titolo definitivo o in prestito, arriveranno i denari necessari per alcune operazioni in entrata che andranno a completare la rosa di Massimiliano Allegri, che sarà ulteriormente alleggerita data la mancanza di impegni europei.

Juve primo colpo di Giuntoli

Dopo la cessione di Arthur in prestito alla Fiorentina la Juve ha finalmente inanellato una serie di grosse cessioni. Zakaria è andato al Monaco per 22 milioni di euro (bonus compresi), il Genoa ha preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza De Winter (circa 10 milioni) e il club bianconero ha ceduto Pellegrini e Rovella alla Lazio.

Un tesoretto di circa 50 milioni e ancora una volta il noto ds ha mostrato la propria bravura nel cedere. Oltre a fare ciò Giuntoli guarda al mercato dei giovani, per l’attacco la pista David è legata al futuro di Vlahovic (e Lukaku) ma nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo e che intriga non poco i tifosi bianconeri.

Il club bianconero ha messo nel mirino, come riporta Sky Sport, il giovanissimo centrocampista dello Strasburgo Habib Diarra, talento classe 2004 che ha già un ruolo importante nel club francese. Da qui la Juve vuole chiudere il prima possibile e regalare presto un rinforzo di qualità al proprio tecnico, a caccia di centrocampisti.

Prima di chiudere potrebbe arrivare qualche altra cessione, d’altronde Giuntoli è vicino anche a piazzare altri giovani come Miretti e Nicolussi Caviglia, calciatori che potrebbero essere girati in prestito ad Empoli e Frosinone nelle prossime ore. Juve, finalmente il mercato si è sbloccato.