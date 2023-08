Maignan in Premier: cifra spaventosa

Nubi minacciose sul futuro del portiere del Milan, ambìto dal Bayern ma anche da un top club della Premier League

La parola d’ordine, in casa Milan, è diventata ‘attenzione’. Attenzione a ciò che potrebbe accadere intorno ad uno dei giocatori migliori, nonchè tra i più decisivi per la delicatezza del ruolo, della rosa. Mike Maignan, complici le mutate esigenze di almeno un paio di top club europei, potrebbe essere oggetto di un assalto vero e proprio. Che potrebbe essere portato da due lati ma in momenti diversi. Facciamo un po’ d’ordine.

Il lento recupero di Manuel Neuer, il portierone del Bayern Monaco fermo dallo scorso dicembre in seguito ad una frattura alla gamba rimediata sulla neve, non lascia tranquilla la dirigenza bavarese. I timori, espressi già nelle ore immediatamente successive all’incidente, sulla possibilità che la carriera potesse essere stata compromessa in modo decisivo, si stanno rivelando fondati. Da qui la precedente riluttanza dei tedeschi a privarsi di Yann Sommer, il portiere che aveva sostituito il gigante teutonico nei mesi di fermo della scorsa stagione e che in questi giorni ha firmato con l’Inter.

Con l’estremo difensore ancora lontano dal rientro in campo – ora si parla addirittura dei primi mesi del 2024 – il Bayern è costretto a tornare sul mercato. In cima alla lista dei possibili candidati alla sostituzione di Neuer, oltre allo svincolato De Gea, c’è il francese del Milan. Il quale però è finito nel mirino anche di un’altra grande società, stavolta inglese, che sta per prendere una decisione importante.

Klopp all’assalto di Maignan: il Milan fissa il prezzo

Nelle ultime due stagioni il rendimento di Alisson al Liverpool è andato progressivamente calando. Il brasiliano, autentica saracinesca per lo meno fino al 2021, appare in netto calo. Considerando l’importanza che riveste tale ruolo negli schemi di Klopp, il tecnico tedesco potrebbe decidere di spendere buona parte del budget di mercato per un sostituto che sia all’altezza. Anche in questo caso il profilo rappresentato dal portiere del Milan piace. Eccome se piace.

L’investimento, che dovrebbe essere non inferiore ai 90-100 milioni – questo il prezzo fissato dalla dirigenza rossonera per il suo portiere – dovrebbe però essere fatto alla fine di questa stagione. Maignan sarebbe dunque stato individuato come portiere del futuro in casa Liverpool. Sempre che Alisson non si renda protagonista di una stagione ‘vecchio stile’.

In ogni caso il Milan è pronto a fronteggiare gli assalti per il suo estremo difensore, consapevole che, come già è stato per Sandro Tonali, in caso di offerta ‘scandalosa’ non verrà eretto un muro ad oltranza.