Roma, stavolta è ufficiale: salti di gioia per Mourinho

Finalmente la Roma ha detto sì: importanti novità in vista per il tecnico portoghese che è stato definitivamente accontentato.

Campionato che sti sta avvicinando a grandi falcate anche per la Roma di José Mourinho, chiamata a debuttare in Serie A in casa all’Olimpico domenica 20 agosto alle 18:30. L’avversaria dei giallorossi per l’occasione sarà la Salernitana. Buone notizie per lo Special One che in vista del match inaugurale potrà contare sui nuovi acquisti.

Club giallorosso che ad inizio mercato è sembrato muoversi meglio delle altre, facendo atterrare nella Capitale due rinforzi, uno per il centrocampo e uno per la difesa. I primi nuovi volti della Roma rispondo ai nomi di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Due ottimi colpi considerato il trasferimento a parametro zero.

Poi è arrivata una lunga battuta d’arresto che ha visto la compagine di Mou uscire dai riflettori per quanto riguarda i nuovi acquisti. Ora che una nuova stagione è alle porte la dirigenza giallorossa sembra aver premuto drasticamente sull’acceleratore accontentando così alcune richieste da parte del tecnico.

Calciomercato Roma, Mourinho può sorridere: la società lo ha accontentato

Altro doppio colpo per la Roma che in questi giorni si era messa a caccia di un sostituto di Nemanja Matic, ceduto al Rennes per 3 milioni di euro quando la richiesta era di circa 8. Una mossa che ha dapprima scontentato il tecnico che ha però tirato un sospiro di sollievo, seguito da un sorriso, quando ha avuto modo di conoscere i due nuovi acquisti. Proprio in queste ore sono arrivati nella Capitale anche Leandro Paredes e Renato Sanches.

Il primo, per lui una sarà la seconda volta da romanista, è arrivato in cambio di 2,5 milioni versati nelle casse del PSG. Club che avrà anche diritto ad un 30% di incasso sull’eventuale futura rivendita dell’argentino. In questo modo il ruolo che era di Matic è stato coperto da un giocatore di esperienza internazionale, la stessa che in buona parte può vantare anche il suo compagno di reparto portoghese.

Sanches è il colpo che Mou chiedeva da tempo e alla fine è stato accontentato. Il centrocampista portoghese arriva dal Bayern Monaco per al costo di 18 milioni di euro. Il reparto di mezzo del club romano aumenta così la propria qualità, una buona notizia per il tecnico portoghese che non vede l’ora di vederli all’opera, entrambi percepiranno circa 4,5 milioni a stagione. Ora manca solo l’ultimo tassello: un nuovo centravanti.