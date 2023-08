Calciomercato, clamorosa offerta dall’Arabia: addio top

Settimane intense anche in Serie A con particolare attenzione alle super offerte provenienti dall’Arabia: proposta folle

Dalle polemiche intorno alla situazione contrattuale di Leonardo Bonucci alle varie cessioni eccellenti: la Juventus sta rivoluzionando la rosa a disposizione di Allegri. Interventi mirati da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che continua a lavorare intensamente per risolvere ogni situazione dopo stagioni turbolenti.

Novità interessanti in vista della prossima stagione. Finora la dirigenza bianconera si è concentrata di più sulle cessioni da urlo per mettere da parte un tesoretto utile per nuovi innesti di qualità. La Juventus vuole tornare a lottare per lo Scudetto: gli uomini di Allegri giocheranno soltanto una partita a settimana dopo l’esclusione dalla Conference League a causa della manovra stipendi. Attenzione ancora alle super proposte dall’Arabia Saudita con i club pronti ad offrire contratti faraonici ai migliori giocatori d’Europa.

Calciomercato, apertura immediata: tutto poi è cambiato, il motivo

Contatti intensi in questi giorni bollenti di agosto: la Juventus ha messo a segno altre due cessioni importanti con gli addii di Pellegrini e Rovella che vestiranno la maglia della Lazio. Una doppia operazione interessante per incassare altri 20 milioni di euro per gli ex due bianconeri.

Come svelato dal noto portale Calciomercato.it, le sirene dall’Arabia Saudita non sono terminate qui. L’Al Hilal avrebbe così provato ad imbastire una nuova trattativa per il colpo da urlo con l’intento di ingaggiare l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, proponendogli un’offerta monstre. Ci sarebbe stata anche una leggera apertura da parte della dirigenza bianconera, ma tutti i contatti sono terminati quando il club saudita ha chiuso immediatamente il colpo Neymar.

Ora il futuro di Vlahovic è ancora molto incerto: lo scambio con Lukaku sembrava davvero ad un passo, ma anche qui la trattativa si è arenata prima del previsto. L’attaccante belga si sta allenando in orari differenti rispetti a quelli del Chelsea. In pochi mesi tutto è cambiato in maniera drastica visto che lo stesso Lukaku avrebbe rifiutato il ritorno all’Inter.

L’attaccante serbo vorrebbe dimostrare tutto il suo valore dopo l’exploit con la maglia della Fiorentina: le stagioni in bianconero finora non sono state esaltanti al massimo. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile permanenza alla Juventus, ma non è detta l’ultima parola. Da monitorare anche infine la situazione intorno a Leonardo Bonucci, messo fuori rosa dalla dirigenza torinese che ha altri progetti in ottica futura.