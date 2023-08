Presentazione piccante: Giorgia Rossi toglie il fiato

Giorgia Rossi al via di una nuova avventura, la popolare giornalista sportiva fa ancora una volta il pieno di like: presentazione speciale

Ormai ci siamo, l’attesa per tutti gli appassionati è finita. Il mese di agosto si avvia alla conclusione e per tanti questo significa anche la fine delle vacanze, ma non importa, perché sta per ricominciare il campionato, una nuova stagione al via dopo la pausa estiva.

Come sempre, in questo periodo l’atmosfera per i tifosi si fa elettrica, per il ritorno in campo dei propri beniamini. Ma è innegabile che l’attesa è anche per il ritorno sul piccolo schermo delle giornaliste sportive più amate, come Giorgia Rossi.

La giornalista romana si è imposta da tempo come una delle professioniste più amate dell’informazione sportiva e calcistica in particolare. Merito della sua bravura, dimostrata prima a Sport Mediaset e poi a DAZN, ma anche di un fascino con pochi eguali, che fa sì che il numero dei suoi ammiratori sia in costante crescita.

La 36enne, come tutti, in questo periodo si è concessa un po’ di relax con meritate vacanze. Documentate, manco a dirlo, sui social, con scatti che hanno tolto il fiato ai fan. Bellissima e seducente, Giorgia non delude mai le attese e il suo mezzo milione di followers su Instagram lo sa davvero molto bene.

Giorgia Rossi sbarca su Radio Serie A, il primo piano è da urlo: la scollatura colpisce ancora

Per tutti, adesso, c’è una novità davvero interessante. Giorgia torna in campo per il via della Serie A non solamente sugli schermi di DAZN, ma anche in una nuova veste. La Rossi sarà infatti ai nastri di partenza della nuova Radio Tv Serie A, le cui trasmissioni inizieranno in parallelo al via del campionato. E il post con cui è stata presentata su Instagram è tutto un programma.

Come al solito, la bellezza e il fascino di Giorgia colpiscono dritto al cuore, senza possibilità di scampo. Sguardo magnetico, sorriso che conquista e la proverbiale scollatura, portata con eleganza, ad attirare l’attenzione.

La giornalista fa parte, in questa nuova avventura, di un vero e proprio parterre de roi: tra gli altri, la nuova emittente potrà vantare volti del calibro di Sandro Piccinini, Monica Bertini, Riccardo Trevisani, Giulia Mizzoni e altri ancora. Le premesse per un servizio di grande qualità e stile ci sono tutte.