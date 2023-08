Il Psg punta un top della Juventus: clamorosa cessione in vista

Il Paris Saint Germain guarda in casa Juventus per un nuovo colpo sul calciomercato. La Vecchia Signora, davanti all’offerta giusta, può cedere.

Il calciomercato si avvia verso le battute conclusive e proprio questo è spesso il momento in cui tante operazioni si sbloccano. Si possono muovere anche pezzi molto pregiati e il PSG è, come spesso ormai accade, in mezzo a trattative pesanti. È di questi giorni infatti la notizia del flirt tra Neymar e l’Al Hilal.

Già ormai da diverso tempo il rapporto tra Paris Saint Germain e Neymar non era al top. Ecco quindi che l’Arabia ha raggiunto anche lui con una delle sue offerte monstre. L’Al Hilal, che ha tesserato Milinkovic-Savic e Koulibaly, ha messo sul piatto un biennale da 80 milioni annui netti. Per i francesi invece ci saranno altri 80 milioni per il cartellino, più 40 di bonus.

Un addio molto pesante che, unito a quello di Messi, mette anche fine al tridente da sogno pensato fino a poco tempo fa. Ora i francesi devono andare a caccia del sostituto, visto anche il caso Mbappè, reintegrato ma con un rinnovo da firmare. Per il nuovo innesto il PSG guarda in Italia e più precisamente ha rivolto lo sguardo verso la Juventus.

La Vecchia Signora infatti deve cercare di abbassare il monte ingaggi e fare più incassi possibile per sistemare il bilancio, colpito duramente dalla manca qualificazione alla Champions League. Tra i pezzi che potrebbero partire c’è Dusan Vlahovic, ma c’è anche Federico Chiesa.

Il PSG guarda in casa Juventus per il post Neymar

Il figlio di Enrico era sbarcato alla Juventus per fare il salto di qualità definitivo dopo la Fiorentina. Gli infortuni però hanno rallentato la sua crescita e, in una Vecchia Signora che deve incassare, non è tra i giocatori imprescindibili. Anzi, spesso Allegri è parso in difficoltà nel trovargli un collocamento nel suo scacchiere.

Davanti all’offerta giusta quindi Giuntoli può sedersi al tavolo. Anche perchè il suo contratto è in scadenza nel 2025 e c’è distanza sul rinnovo. Non dovesse firmare, il suo valore nel 2024 andrebbe così a scendere in modo sensibile. Il PSG dunque si è interessato a Chiesa come possibile candidato al post Neymar

La Juventus con una proposta da 50 milioni potrebbe sedersi al tavolo per discuterne. Chiesa dal canto suo non ha fretta di muoversi, ma chiaramente un anno senza coppe dopo due anni di problemi fisici è pesante. I francesi permetterebbero al ragazzo di essere inserito in una squadra che punta ad arrivare fino in fondo alla Champions League, magari riuscendo lì dove Messi e Neymar hanno fallito.