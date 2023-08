Federica Nargi ammaliante: visione rovente in vacanza

Federica Nargi resta sempre virale, le foto delle sue vacanze sono tra le più seguite del web, anche quando va dall’altra parte del mondo.

L’ex velina è sempre la protagonista dell’estate, è in formissima e tornerà in Italia ancora più carica. Lo dimostra sul suo profilo social, è sempre più ammirata da ogni tipo di pubblico.

Una delle ragazze più belle di Italia e con un pubblico che continua a crescere: tutto oro colato per chi punta sui social per continuare ad emergere. Federica Nargi lo fa con semplicità, mostrando scampoli della sua vita privata immersa nella felicità familiare e con nuove esperienze da vivere.

La compagna dell’ex attaccante Alessandro Matri è sempre una visione importante per il pubblico del web, che la segue da anni e ne apprezza la spontaneità. Una ragazza senza trucchi e senza filtri che si propone sempre con un bel sorriso e, in alcuni casi, anche con foto ammalianti per tutto il pubblico, come le ultime caricate sul suo profilo.

Nargi a Bangkok, sguardo intenso per il pubblico

È stata protagonista negli stadi italiani, quando giocava Alessandro Matri era una presenza gradita e ben augurante sugli spalti. E ha continuato a fare la spola tra pubblicità e televisione, conducendo programmi e mostrandosi matura anche per nuove responsabilità.

Federica Nargi è una donna consapevole della sua bellezza e che dimostra la sua classe anche a Bangkok, in vacanza con tutta la famiglia per una nuova esperienza di vita. E proprio lì, sono arrivati i nuovi scatti: la Nargi esplosiva a Bangkok, lo sguardo buca lo schermo del cellulare.

I fan sono in visibilio, il nuovo scatto è diventato subito trend topic. L’ex velina è una delle showgirl più seguite, l’incastro perfetto in quest’estate sono le sue foto da ogni luogo turistico possibile, passando dal mare alla montagna e ora direttamente in vista sulla parte meno conosciuta dell’Asia. Nargi e famiglia così vivono un’avventura diversa e stimolante, qualcosa da vivere a 360 gradi per tornare in Italia con una maggiore carica.

In vista della prossima stagione televisiva, Federica Nargi si ripropone con entusiasmo, può essere un volto fresco in una trasmissione comica o di altro genere, contando sempre su un pubblico importante. Alessandro Matri, invece, si rituffa nell’agone del campionato, come commentatore di Dazn a bordo campo: le vacanze sono quasi finite, è tempo di tornare al lavoro senza rimpianti estivi.