Calciomercato Inter, colpo in difesa: arriva dal Bayern

L’Inter vuole rinforzare ancora una volta la rosa di Simone Inzaghi: chiusura per il colpo in difesa, ormai ci siamo

Il momento decisivo è arrivato. A poche ore dall’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, l’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per chiudere nuovi colpi di assoluto valore. La società nerazzurra dovrà così rinforzare il reparto difensivo con un colpo proveniente direttamente dal Bayern Monaco.

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione per allestire una rosa con ricambi di assoluto spessore. Inzaghi vorrebbe avere ancora innesti di qualità per puntare sempre più in alto dopo i problemi affrontati nella passata stagione. Inoltre, c’è stata la delusione in finale di Champions contro il Manchester City, ma la volontà ora è quella di arrivare nuovamente fino in fondo per alzare dopo anni la coppa ‘dalle grandi orecchie’.

Calciomercato Inter, affare totale: chiusura per il colpo in difesa

Saranno ore infuocate in casa Inter per chiudere un nuovo colpo da urlo in difesa. La società nerazzurra è sempre molto attiva per arrivare a profili interessanti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Giorni decisivi per chiudere così l’operazione sensazionale anticipando la folta concorrenza delle big d’Europa. Orma ci siamo: ecco un nuovo innesto di qualità in difesa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Inter continua a pensaare ad un nuovo innesto di qualità per rinforzare la difesa nerazzurra. L’indiziato numero uno è il profilo del francese del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, che vanta una grande esperienza a livello internazionale ed è ancora molto giovane visti i suoi 27 anni. La formula del trasferimento potrebbe essere quella sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma dovrebbe prima rinnovare con il club bavarese. Al momento il suo contratto con il Bayern è in scadenza nel 2024: ora l’Inter proverà così a chiudere un altro colpo di assoluto valore.

Dopo l’affare sfumato di Samardzic, la società nerazzurra ha intenzione di tenere in rosa Stefano Sensi senza mandarlo in giro in prestito. In questo modo il tesoretto sarà speso per rinforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi, che non vede l’ora di abbracciare nuovi profili interessanti in rosa.

Pavard è un profilo da urlo per la compagine nerazzurra che vuole continuare a puntare in alto sempre di più rientrando nella lotta Scudetto per i prossimi mesi. Può giocare sia come centrale nella difesa a tre che come laterale a tutta fascia: negli ultimi si è evoluto affrontando ogni tipo di sfida a livello internazionale vincendo da protagonista anche un Mondiale e una Nations League con la Francia. L’Inter sarà ancora protagonista con nuovi innesti di qualità con l’obiettivo di allestire una rosa sempre più competitiva per affrontare al meglio la prossima stagione.