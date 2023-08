Addio Napoli, non lo cedono più

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. Individuato il prossimo acquisto ma la strada è tutta in salita.

Punta a piazzare il poker il Napoli. I Campioni d’Italia, nei giorni scorsi, hanno provveduto ad ingaggiare Natan e Jens Cajuste che, nella rosa azzurra, sono andati a sostituire rispettivamente Kim Min-jae e Tanguy Ndombele. Ora il club vorrebbe regalare altri due rinforzi di qualità a Rudi Garcia tuttavia sono diversi gli ostacoli incontrati che, almeno finora, rendono quanto mai impervia la strada verso la fumata bianca.

Il Celta Vigo, ad esempio, continua a chiedere 40 milioni “cash” per lasciare andare Gabri Veiga, autore di 11 reti e 4 assist nella passata stagione. I contatti sono stati intensificati tuttavia le parti restano distanti. I galiziani, pur essendo consapevoli della volontà del 21enne di trasferirsi il prima possibile in Italia, non intendono fare sconti. Il presidente Aurelio De Laurentiis a breve tornerà quindi alla carica, mettendo sul piatto 35 milioni più vari bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Un ulteriore innesto, inoltre, verrà preso nel caso in cui Piotr Zielinski decidesse di accettare la ricca proposta dell’Al-Ahli (triennale da 15 milioni netti all’anno). Il polacco, insieme alla famiglia, sembra orientato verso il no ma il Napoli ha iniziato comunque a sondare il mercato alla ricerca di un suo possibile erede. Il mirino è stato puntato su un top player della Serie A, molto gradito da Garcia anche per la sua grande duttilità.

Napoli, trattativa in salita: il club non lo vuole cedere

Parliamo di Teun Koopmeiners che, nell’ultima stagione all’Atalanta, ha dimostrato di poter giocare sia nella posizione di mezzala che in quella di trequartista alle spalle dell’unica punta. L’olandese ha già fatto sapere di gradire il trasferimento in Campania ed è pronto a dire di “sì” all’offerta di De Laurentiis.

Strapparlo all’Atalanta, però, si preannuncia complicato. La Dea infatti, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, non ha alcuna intenzione di venderlo ai partenopei.

Il Napoli, in ogni caso, non intende darsi per vinto e a breve proverà a rifarsi avanti con l’obiettivo di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto per una spesa complessiva di 40 milioni. La stessa formula che, 12 mesi fa, aveva consentito di prelevare Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Garcia incrocia le dita: al debutto in campionato, fissato per il 19 agosto sul campo del neo promosso Frosinone, manca sempre meno. Urgono rinforzi per dare la caccia al quarto scudetto della storia azzurra.