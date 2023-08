Il costume è solo un filo: stavolta Federica Nargi è da bollino rosso

La showgirl romana torna a brillare con uno scatto davvero incandescente: costume minuscolo, mostra proprio tutto

Il mondo dello spettacolo propone, stagione dopo stagione, personaggi che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano. Chi proprio con grande merito prosegue nel suo successo rimanendo sulla cresta dell’onda è l’incantevole Federica Nargi.

È consuetudine della bella romana pubblicare sulle sue pagine social contenuti decisamente bollenti che i suoi fan non possono fare altro che gradire. Che si tratti di foto sexy durante i suoi lavori o anche nei periodi di relax insieme ad amici e parenti, il risultato – ed il conseguente successo – non cambia mai. Simbolo della donna mediterranea e una delle showgirl tutt’ora più apprezzate in Italia, ha sempre fatto dell’eleganza unita alla sensualità le sue armi vincenti.

Federica Nargi è nata il 5 febbraio 1990 a Roma e nei suoi esordi ha lavorato, con successo, come modella. Diversi i brand che hanno, da subito, creduto in lei. Successivamente raggiunge l’apice grazie a ‘Striscia la Notizia’, con l’ideatore del tg satirico Antonio Ricci che l’ha scelta come velina mora al fianco di Costanza Caracciolo. La Nargi, ancora oggi, è una delle veline più desiderate ed amate.

Sui social, poi, ha raggiunto vette difficilmente eguagliate dalle sue colleghe: sono ben 4,2 i milioni di seguaci che solo su Instagram la sostengono in ogni suo passo. Federica Nargi è anche una conduttrice di successo ed uno dei suoi ultimi lavori è stato nel programma ‘Gialappashow‘ al fianco del trio comico ‘Gialappas’ Band’.

Federica Nargi rovente: in costume lascia tutti di stucco

Per quanto concerne la sua vita privata c’è da dire come l’ex velina faccia ormai coppia fissa dal marzo 2009 con l’ex calciatore di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. La coppia, molto affiatata, ha anche due figlie: Sofia di 6 anni e Beatrice di 4. Con l’arrivo dell’estate le temperature sono salite: e sui social Federica Nargi non ha fatto altro che alzarle ulteriormente.

Nel suo ultimo scatto social, dopo le vacanze a Ibiza e Ponza, l’ex velina è a Formentera e si gode giorni di meritato relax. Tra sabbia finissima ed un’acqua cristallina, la Nargi si è mostrata più sexy e in forma che mai. Corpo statuario, abbronzatura perfetta ed un costume color rame che fatica a contenere le curve esplosive della showgirl romana.

I social, per l’ennesima volta, sono impazziti davanti alle sue forme esagerate. Un fisico da urlo unito all’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. Federica Nargi centra ancora un post di successo su Instagram, con i suoi tanti followers che nel giro di poche ore l’hanno sommersa di likes e commenti.