L’ex Barcellona strizza l’occhio agli arabi: “Numeri impressionanti”

Dopo i numerosi investimenti, anche un ex Barcellona strizza l’occhio agli arabi, visti i numeri impressionanti potrebbe esserci a breve un’altra novità…

Il calcio arabo sta diventando sempre più meta per fuoriclasse, dopo l’ingaggio di Neymar sarebbero pronti altri colpi di un certo spessore, ecco cosa sta accadendo in queste ore e quale calciatore potrebbe lasciare il Vecchio Continente.

Quando lo scorso dicembre giunse Cristiano Ronaldo, la notizia fece subito clamore, ma si pensava potesse essere il rifugio di CR7 per terminare la sua carriera in un contesto non altamente competitivo. Invece nei mesi successivi il portoghese è stato raggiunto da diversi colleghi, anche molto più giovani, tanto da rendere più selettivo ed appetibile il torneo, non solo da un punto di vista economico.

Da Firmino a Manè, passando per un altro pallone d’oro come Benzema ed a giocatori protagonisti nel nostro campionato come Milinkovic Savic, Kessiè e Koulibaly, il campionato arabo si sta riempiendo di numerosi talenti delle più svariate età. Gli ultimi colpi li ha messi a segno l’Al-Hilal con gli acquisti di Neymar e del portiere Bono dal Siviglia, ma un altro colpo potrebbe essere in arrivo.

Arabia, altro Big: strizza l’occhio anche lui

Tra i giocatori protagonisti dell’ultimo decennio vi è stato senza alcun dubbio Antoine Griezmann, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal calcio europeo, almeno rimanendo alle sue ultime parole.

Intervistato ad ESPN, l’attaccante francese si è cosi espresso sull’eventualità di trasferirsi in Arabia, specie dopo l’approdo di tanto suoi colleghi, ecco le sue dichiarazioni a tal proposito: “Mi sto divertendo all’Atletico ma i numeri in Arabia sono importanti e possono cambiare la vita tua e quella della famiglia“.

Ha poi così specificato lo stesso giocatore: “La carriera di un calciatore dura 12-13 anni, all’età di 35 di solito ci si ferma. Potrei valutare qualche opportunità di questo tipo se mi dovesse capitare l’occasione“.

Sono state dichiarazioni sincere da parte di Griezmann, il quale ha compiuto lo scorso marzo 32 anni. Il suo contratto con l’Atletico Madrid scadrà nel 2026, proprio quando ne compirà 35, chissà se aspetterà i prossimi Mondiali di calcio per tentare la sua ultima avventura in carriera dall’altra parte del mondo o pensarci prima.

Arrivato ai Colchoneros nel 2014, a parte due stagioni non esaltanti al Barcellona, con la squadra di Simeone ha collezionato oltre 300 presenze e siglato 157 reti, oltre ad aver conquistato un’Europa League ed una Supercoppa Europea.