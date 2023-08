Rudi Garcia esonerato per Ronaldo: il paragone che spiazza i tifosi

In casa Napoli la situazione non è delle migliori: un paragone un po’ troppo azzardato potrebbe far rievocare brutti ricordi

Nel capoluogo partenopeo l’entusiasmo è alle stelle. A distanza di ormai qualche mese dal glorioso e storico terzo scudetto vinto nella storia del club, i tifosi non sembrano aver scordato quanto accaduto. La gioia è tanta, e sulle ali dell’entusiasmo la dirigenza sta lavorando sodo per poter replicare quanto di magnifico si è visto nella scorsa stagione. Un dominio netto sia in termini di punteggio che in termini di gioco proposto.

A condurre la squadra verso il prossimo step ci sarà Rudi Garcia, che ha ereditato il trono precedentemente di proprietà di Luciano Spalletti in maniera decisamente inaspettata. Si sa, il Napoli si è sempre reso protagonista di grandi sorprese. Basti pensare all’innesto del portento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, giunto in Serie A in punta di piedi per poi divenire il protagonista assoluto giocata dopo giocata.

Un altro grande autore di questo incredibile successo è stato Victor Osimhen, il terminale offensivo per eccellenza. Veloce, prorompente nonché dotato di un’ottima elevazione, il bomber nigeriano ha risolto spesso e volentieri partite interminabili grazie al suo innato killer instinct davanti alla porta. Un esempio? La partita contro la Roma, risolta proprio da un gol da cineteca siglato dall’ex Lille.

Garcia incensa il suo bomber

Ebbene, è proprio a questo proposito che il neo allenatore degli azzurri ha avuto modo di esprimersi. In una dichiarazione rilasciata di recente, l’allenatore francese si è lasciato andare a delle parole particolarmente lusinghiere nei confronti del suo numero 9.

A questo proposito l’ex allenatore dell’Al Nassr ha avuto modo di ricordarsi indirettamente di un episodio che ancora oggi suona quasi beffardo. Ecco a cosa ci si riferisce. Rudi Garcia fin da subito ha dimostrato infinita stima nei confronti del suo attaccante Osimhen, e non ha perso occasione di ribadirlo nemmeno in questa occasione:

Il tecnico ha fatto il proprio debutto ufficiale in queste ore ma Garcia fin dall’inizio si è sentito protagonista nel progetto azzurro. Rudi crede tantissimo in Osimhen, tanto da paragonare un suo aspetto ad una leggenda del calibro di Cristiano Ronaldo. Questo video chiarisce tutto:

La mentalità di Cristiano Ronaldo, in Victor #Osimhen 🤩

Garcia racconta il suo bomber in “Maestro D’Orchestra”

Ora, su #DAZN pic.twitter.com/6H6SppA7BK — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 17, 2023

In questo breve estratto concesso da Dazn, l’allenatore del Napoli ha paragonato la mentalità del nigeriano a quella di una leggenda del calcio moderno: Cristiano Ronaldo. Mai mollare, mai arretrare anche solo di un passo e crederci fino alla fine. Questi sono gli ideali che accomunano il numero 9 degli azzurri al portoghese.

Portoghese con cui in passato lo stesso Garcia ebbe una lite, che per dovere di cronaca gli costò la panchina. Entrambi sono caratteri forti e in questo caso Garcia ha voluto sottolineare i pregi di Victor.