Juve, fulmine a ciel sereno: fa le valigie e va in Arabia

Juve, fulmine a ciel sereno: il mercato della società bianconera entra nelle ultime due settimane tra grandi speranze e cocenti delusioni.

Due settimane e nulla più. Sta davvero finendo il tempo per Cristiano Giuntoli per riorganizzare, e possibilmente rafforzare, la Juventus che ha cominciato la stagione alla Dacia Arena di Udine. Inizia il campionato ma il calciomercato non finisce qui!

Il lavoro da portare a termine è ancora imponente considerando il poco tempo rimasto. Ancora qualche uscita e poi, forse, quegli acquisti tanto attesi dai tifosi bianconeri. Difesa, centrocampo, attacco. In casa Juventus tutti i settori del campo avrebbero ancora bisogno di inserimenti sia in termini quantitativi che qualitativi.

Partendo dal fronte offensivo ancora tutto ruota al possibile, o ormai impossibile?, scambio di centravanti Lukaku e Vlahovic tra Chelsea e Juventus e le notizie che giungono da Parigi, che ci informano di come il Paris Saint Germain abbia messo gli occhi su Federico Chiesa, non fanno altro che aumentare l’incertezza. Per il centrocampo il quadro non è certo migliore.

Pogba non offre garanzie e la situazione preoccupa ancora. La Juventus ne avrebbe fatto volentieri a meno. Nella sessione di mercato più complicata degli ultimi anni la società bianconera avrebbe volentieri evitato l’incontro-scontro con il club dell’Arabia Saudita.

Juve fulmine a ciel sereno

Il centrocampo è stata la vittima designata di questo impari duello tra la Juventus ed il calcio del deserto e dei petrodollari. Uno dopo l’altro, gli obiettivi sono sfumati ad un passo dal traguardo. Prima Sergej Milinkovic-Savic, il pluriennale oggetto del desiderio bianconero che sembrava davvero a un passo. Fino a quando, sotto gli occhi del centrocampista serbo, e del suo agente, non si è palesata la proposta araba: unica, impareggiabile, irrinunciabile.

Sfumato l’obiettivo numero uno, ecco il secondo: Franck Kessié, centrocampista in uscita dal Barcellona. Per l’ex Milan si è seguito il medesimo iter che ha poi condotto al medesimo esito ed alla medesima delusione. Mega offerta al giocatore e addio. Ora, però, la storia si sta ripetendo con un difensore, Clément Lenglet, guarda caso anche lui del Barcellona, guarda caso obiettivo della Juventus, guarda caso pronto a partire: destinazione Arabia Saudita.

Il difensore francese del Barcellona sembra davvero ad un passo all’Al-Nassr, formazione guidata in campo da una vecchia conoscenza della Juventus, Cristiano Ronaldo. Un altro obiettivo della Juventus, Clément Lenglet, sta pertanto sfumando in direzione Saudi Pro League. Ecco allora che riparte la selezione per un difensore. E intanto il tempo passa.