Sorpresa Juventus: scelto il portiere

La Juventus sta risolvendo il rebus dei portieri, Cristiano Giuntoli ha trovato il giusto incastro per la porta dei bianconeri.

Una situazione che tiene in ansia i tifosi, quello del portiere è da sempre un ruolo ben seguito in casa bianconera, lunga la tradizione delle grandi glorie che hanno difesa la porta facendo la storia del club.

La rivoluzione della Juve passa intanto attraverso la porta, dal numero uno in poi ci sarà la voglia di rivalsa dei bianconeri. La stagione è quasi da anno zero e sono tutti in discussione, chi per l’ingaggio fin troppo altro e altri per motivazioni ormai un po’ sopite.

Cristiano Giuntoli ha valutato un po’ tutta la rosa in questi primi tempi da manager, ben sapendo come bisognerà intanto ridare solidità al reparto difensivo. Il primo tassello è di fare chiarezza sul ruolo da portiere, fondamentale per ripartire in grande slancio.

Juve, risolto il rebus portiere: c’è la conferma

Il club bianconero ha bisogno di una guida solida in porta, la difesa è sempre al centro dell’attenzione. Nella scorsa stagione la squadra prese meno gol, ma le prestazioni di Szczesny sono state un po’ altalenanti e non ha mai convinto sino in fondo i tifosi, forse ancora memori del ricordo di Gigi Buffon, in assoluto il miglior portiere visto nel terzo millennio.

L’incastro del mercato porta ora un nuovo colpo di scena, la Juve vede sfumare la sua prima scelta: De Gea vicino al Bayern Monaco, lo spagnolo svincolato sarà il nuovo estremo difensore bavarese. Neuer rimarrà fermo per almeno due mesi e il club tedesco ha bisogno di una guida sicura tra i pali, considerando come i vari De Ligt e Kim non incidono nel Bayern sino in fondo.

Prendere tanti gol non è nello stile del club, De Gea potrebbe presto firmare e risolvere quanto meno il problema più urgente per la squadra di Tuchel, levando così l’obiettivo ai bianconeri.

L’incastro era proprio da raggiungere con il Bayern, De Gea in Italia avrebbe portato proprio il polacco Szczesny in Germania per un affare da più di venti milioni di euro. Quindici per il cartellino più quelli risparmiati per l’ingaggio, uno dei più pesanti per la rosa bianconera. Giuntoli non si rammarica al momento, fiducia al polacco senza una grossa offerta ma con un occhio al futuro, la Juve punta Carnesecchi per il futuro con o senza titolarità immediata nell’Atalanta di Gasperini.