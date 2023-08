Serie A: Juve beffata, Holm va in un’altra big

Holm è ormai destinato a lasciare lo Spezia in questa sessione di calciomercato. E una big ha beffato la Juventus.

Ultimi giorni di calciomercato che si preannunciano fondamentali anche per il futuro di Holm. Il terzino ormai non rientra più nei piani dello Spezia e per lui è ormai quasi certo un ritorno nel massimo campionato.

Una big di Serie A in queste ultime ore avrebbe accelerato e ormai il colpo di calciomercato sembra essere davvero vicino. Su Holm c’era anche l’interesse della Juventus, ma i bianconeri son stati clamorosamente beffati e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: preso Holm, ecco con chi firma

E’ stato ormai preso Holm e il giocatore si appresa a vivere una nuova esperienza nel nostro massimo campionato. La scorsa stagione per lui è stata sicuramente molto importante per farsi conoscere da tutti, ma ora è arrivato il momento d fare un salto di qualità molto importante per dimostrare di essere un calciatore di qualità e soprattutto di poter ambire a traguardi assolutamente di livello anche se su questo ultimo passaggio sarà direttamente il campo a parlare.

Secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, proprio l’Atalanta sarebbe balzata in pole position nella corsa a Holm e la Juventus rischia di subire una beffa importante per quanto riguarda il calciomercato. L’esterno è ad un passo dal vestire nerazzurro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la tanto attesa ufficialità. Si tratta di un colpo sicuramente molto importante per la squadra di Gasperini.

Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni del caso prima di arrivare alla fumata bianca, ma ormai la strada è segnata e sembra essere molto complicato fare un passo indietro in questo senso trattandosi di un colpo in via di definizione. Poi fino a quando non c’è la tanto attesa fumata bianca ancora tutto può succedere.

Mercato: Atalanta vicina a Holm

L’Atalanta è ad un passo da Holm in questo calciomercato. Si tratta, come detto in precedenza, di un colpo molto importante per una squadra che sta ancora cercando rinforzi in questa sessione estiva.

Vedremo cosa succederà e se alla fine la fumata bianca ci sarà. Ma ormai la strada sembra essere ormai segnata e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro su questo colpo.