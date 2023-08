Juve, Allegri ora ha deciso: il giovane talento è intoccabile

Max Allegri cambia nuovamente le gerarchie della Juventus, uno dei giovani è diventato indispensabile creando un effetto domino sul mercato.

Il tecnico bianconero è rimasto stupito da uno dei tanti talenti che ha visto giocare nel precampionato, potrebbe essere un titolare a sorpresa nella stagione che i bianconeri inizieranno ufficialmente dalla gara di domenica a Udine.

Si avvicina l’esordio in campionato per la Juventus, una squadra alla ricerca di riscatto e di soddisfazioni sportive, mettendo alle spalle un 2022-23 davvero complicato. Sono tutti sotto esame, il nuovo corso bianconero sembra non essere più propenso ad alibi e rimandi, questo lo sanno bene i protagonisti nel mondo Juve.

Fra questi vi è senza dubbio Max Allegri, alla terza stagione del suo secondo ciclo ma con la chiara voglia di stupire nuovamente i tifosi in positivo. La prima mossa sta spiazzando, il mister tratterrà uno dei giovani che ha più mercato, è uno dei calciatori che maggiormente ha convinto il tecnico in questo scorcio di stagione.

Allegri lo conferma, è una sorpresa per la Juve

Le prestazioni nelle ultime amichevoli hanno convinto i bianconeri a trattenerlo, seguendo anche le indicazioni dell’allenatore. Che ha trovato così un elemento universale, in grado di coprire addirittura quattro ruoli e proporsi con grande decisione anche in zona offensiva. Non è un mistero come questi tipi di calciatori universali piacciano al tecnico e lo sta confermando proprio in questi giorni: la Juve tratterrà Cambiaso.

L’ex Genoa e Bologna è ormai nel novero dei titolari, il tecnico lo ha impiegato nell’ultima amichevole contro l’Atalanta e ne è rimasto pienamente soddisfatto. Nel 3-5-2 sembra l’uomo giusto per il tecnico, che lo ha impiegato sulle corsie, trovando così un elemento di grande corsa e ripiegamento difensivo. Era cercato da Lazio e Milan, ora Andrea Cambiaso ha preso sempre più spazio nello scacchiere bianconero e rimarrà per giocare da protagonista, causando indirettamente anche qualche altro movimento in rosa.

Nelle ultime ore aumentato le chance di una partenza per Kostic, il serbo potrebbe essere il sacrificato a sorpresa. il 3-5-2 di Allegri potrebbe mutare in 4-3-3 soprattutto se la Juve comprerà Berardi. Dovrebbe quindi giocare con un tridente, sfruttando l’ex Sassuolo, Chiesa e Vlahovic, il serbo difficilmente accetterà il ruolo da riserva. Cambiaso dà garanzie nei due moduli, Kostic non sarebbe impiegabile come esterno basso: questo fa la differenza per Max Allegri e per la nuova Juve.