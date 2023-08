Berardi alla Juve, ecco quando si chiude l’affare

Berardi alla Juve, stavolta si fa. I tempi sembrano davvero maturi per un matrimonio annunciato da anni. Ultimi dettagli da limare ed è fatta.

Vanno e vengono idee, fascinazioni, innamoramenti sportivi, suggestioni. Avviene ad ogni sessione di mercato estiva dove anche la lunga durata, il sole e il mare fanno da sfondo a tutto e aiutano a cullare i sogni. Anche quelli irrealizzabili.

Nel mercato della Juventus non possono mancare i cavalli di ritorno. Le antiche passioni che, gira che ti rigira, si ripropongono puntualmente. Da qualche giorno si è ripreso a parlare di Gianluigi Donnarumma come possibile, per alcuni persino probabile, portiere della Juventus.

Ipotesi affascinante ma difficilmente realizzabile, non fosse altro per i 40-45 milioni che il PSG richiederebbe per il cartellino di un giovane campione che ha inoltre un ingaggio di 10 milioni annui, tra fisso e bonus. Non esattamente numeri che vanno d’accordo con il bilancio attuale della Vecchia Signora.

Ma sempre in questi giorni, e fino ad ora, un’altra antica suggestione legata ai colori bianconeri ha ripreso insistentemente a circolare. Ma questa volta la storica fascinazione potrebbe non rimanere tale e trasformarsi, finalmente, in realtà. Anche qui si deve tornare indietro di qualche anno, alla prima volta che si è parlato di Domenico Berardi alla Juventus.

Berardi alla Juve, quando?

Torino. Chissà quante volte Domenico Berardi avrà visto la sua vita professionale associata alla capitale sabauda. La stima della società Juventus nei confronti del talento calabrese sembra che una sorta di tradizione da tramandare a chi verrà dopo. Cambiano i responsabili del mercato ma la classe, la personalità del capitano del Sassuolo non vengono mai messi in discussione. C’è sempre stato qualcosa, o qualcuno, che ha impedito questo matrimonio.

Ora, forse, è arrivato il momento giusto. Questa volta è Domenico Berardi a volere la Juventus e la Juventus farà di tutto per portarlo a Torino. L’accordo tra la società bianconera e il talento di Cariati è già stato trovato. Più difficile trovare l’intesa tra le due società. Il Sassuolo valuta Berardi 30 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dallo stesso giocatore, la Juventus, invece, 20 milioni più bonus. Il club neroverde vorrebbe un corrispettivo cash, mentre la Juventus vorrebbe inserire un giovane.

Il profilo indicato da Cristiano Giuntoli è il talento argentino Soulé, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro dalla Juventus, il Sassuolo, invece, preferirebbe, eventualmente, Iling Jr come contropartita tecnica. In questo caso è la Juventus ad opporsi dal momento che non vorrebbe privarsi di un talento dal futuro assicurato.

L’accordo che Berardi ha trovato con la Juventus potrebbe portare il direttore generale Carnevali, e il Sassuolo, a più miti consigli e magari trovare, anche con la Juventus, un accordo più morbido come avvenuto con l’Inter in occasione della cessione di Frattesi. Carnevali, per primo, non vuole fare figli e figliastri, soprattutto con il capitano Berardi.