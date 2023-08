“Lo scudetto lo vinceranno loro”: la previsione del famoso giornalista

“Lo scudetto lo vinceranno loro”. Un noto giornalista e le previsioni sul campionato che sta per iniziare. Chi la sua favorita?

Ci siamo. Ancora poche ore e sarà campionato. Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone i gialloblù di Eusebio di Francesco battezzeranno il nuovo campionato e i campioni d’Italia del Napoli di Rudy Garcia. L’appuntamento è per sabato 19 agosto con inizio alle ore 18.00.

Sta quindi per prendere il via il campionato 2023-2024 e, come sempre accade, partono le previsioni per la stagione che sta per iniziare. In tanti, tra gli addetti ai lavori, si avventurano in pronostici che rimarranno poi impressi su carta e sulle homepage pronti a essere sbandierati sotto il naso dei malcapitati aruspici in caso di topiche clamorose.

Perché, in effetti, avventurarsi in previsioni in vista della prossima stagione con il mercato ancora aperto è, probabilmente, un po’ avventato. In un campionato come quello italiano dove si sa già che vi sono quattro-cinque squadre che inizialmente partiranno con i favori del pronostico in vista della vittoria finale, un colpo di mercato può far saltare tutto.

Ma la tentazione è forte perché si ha subito la voglia di entrare in una nuova, e si spera avvincente, avventura. Il noto giornalista Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, ha espresso, motivandoli da par suo, i suoi pronostici.

“Lo scudetto lo vinceranno loro”, parola di Xavier Jacobelli

Xavier Jacobelli ha parlato in esclusiva ai microfoni di Notizie.com. La sua è stata una panoramica sulle squadre che si contenderanno il titolo 2023-2024. La sua analisi non poteva che partire dall’Atalanta, la squadra della sua città natale, Bergamo, che si è mossa molto bene reinvestendo: “i soldi arrivati dalla cessione di Hojlund andando a prendere rinforzi mirati“, per proseguire poi con la Juventus, società e squadra che il giornalista conosce molto bene grazie all’osservatorio privilegiato di Tuttosport.

“I bianconeri hanno il dovere di battersi per vincere il campionato e la Coppa Italia“, questa la sua sentenza sulla formazione di Massimiliano Allegri. Le milanesi, dal canto loro, hanno attuato un mercato in cui hanno cambiato diversi effettivi ma ad entrambe “manca ancora qualcosa“. Riguardo la prima posizione Xavier Jacobelli non ha però dubbi. Questo il suo pronostico, questa la sua squadra favorita: “Sicuramente il Napoli.

Il giornalista ha spiegato:“I partenopei sono riusciti a trattenere Osimhen, Kvaratskhelia e gli altri big. Quindi i partenopei partono davanti a tutti“. Quindi il Napoli di Rudy Garcia davanti a tutti. E se la Juventus acquista Lukaku o l’Inter Pavard, come può cambiare il suo pronostico?

Nel caso occorrerà intervistare nuovamente Xavier Jacobelli per eventuali correzioni in corsa del suo pronostico: “Lo scudetto lo vinceranno loro“.