Lazio, che regalo per Sarri: arriva dalla Premier

La Lazio è alla ricerca di un nuovo portiere in seguito all’addio di Maximiano: l’obiettivo principale arriva dalla Premier.

I biancocelesti si muovono sul mercato: ora la priorità è un estremo difensore che possa affiancare Provedel.

Il mercato della Lazio si sta muovendo a piccoli passi. Come ben noto, i biancocelesti hanno perso Milinkovic-Savic e hanno puntato su Kamada per rinforzare il centrocampo. Il giapponese, a lungo obiettivo del Milan, è arrivato a Roma da svincolato e lotterà con Vecino per un ruolo da titolare.

Inoltre, dopo una lunghissima attesa, Sarri ha finalmente accolto il suo vice-Immobile: si tratta di Castellanos, reduce da una buona annata in Liga. In seguito, si sono sbloccate due trattative importanti che hanno portato a Formello due bianconeri: Rovella e Pellegrini. Ora, però, la priorità riguarda la porta e l’obiettivo è in Premier League.

Lazio, obiettivo portiere: il prescelto è in Premier League

La Lazio ha avuto il miglior portiere della passata stagione: Ivan Provedel, infatti, è stato premiato come l’MVP del suo ruolo dalla Serie A. Annata difficilissima, invece, per il suo vice: dopo un esordio horror contro il Bologna, infatti, Maximiano è sparito dai radar. Per questo, il portoghese ha deciso di tornare in Liga per difendere i pali dell’Almeria dopo un solo anno passato in Italia.

Ora, di conseguenza, Sarri è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Provedel. Il profilo individuato è quello di un giocatore esperto che possa aiutare a crescere ulteriormente l’ex Spezia e che si faccia trovare pronto quando chiamato in causa. Secondo varie indiscrezioni, l’ipotesi Handanovic è stata scartata, mentre è sempre più vicino il portiere francese Hugo Lloris.

Il francese è ormai ai margini del Tottenham, che ha deciso di puntare fortemente su Vicario (ha già esordito in Premier League). Ulteriore testimonianza è la scelta di Ange Postecoglou di affidare la fascia da capitano a Son, Romero e Maddison. Il suo contratto con gli Spurs scade fra un anno, ma data la situazione potrebbe bastare un’offerta simbolica per portarlo via da Londra.

La Lazio ha avviato i primi contatti: Lloris rappresenterebbe il profilo ideale per Sarri, in grado di garantire carisma e che vanta un’ampia esperienza internazionale. Gli inglesi hanno già acconsentito alla partenza del giocatore e la sensazione è che i biancocelesti affonderanno il colpo a breve. Potrebbe chiudersi così un’era per il Tottenham, che saluterebbe il suo portiere dopo undici stagioni passate insieme.