Serie A: colpo a sorpresa della big, Jovic il nuovo bomber

A sorpresa Jovic potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Ci pensa una big.

Ultimi giorni di calciomercato che potrebbero rivoluzionare gli attacchi della nostra Serie A. Sono diversi i movimenti destinati ad entrare nel vivo e nei prossimi giorni si potrebbe avere un quadro molto più chiaro.

Intanto, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Jovic in questo calciomercato è stato offerto ad una big. Si tratta di un affare che potrebbe entrare nel vivo davvero negli ultimi giorni, ma seguiamo con attenzione la situazione perché ben presto ci potrebbero essere delle novità molto importanti in questo senso.

Calciomercato: Jovic in una big, ecco con chi firma

Jovic è pronto a firmare per una big e rilanciarsi dopo un periodo non facile. Inutile dire che l’avventura alla Fiorentina non è andata secondo i suoi piani e c’è voglia di rilanciarsi e, soprattutto, trovare una certa continuità. Difficile, considerando il mercato della Viola, farlo con questa maglia e quindi sono in corso tutte le riflessioni del caso e presto saranno prese delle decisioni molto importanti sul futuro del giocatore.

L’ultima idea nata per Jovic in questo calciomercato è quello di un trasferimento al Milan per il ruolo di vice di Giroud. Un’idea da seguire con attenzione soprattutto negli ultimi giorni della sessione estiva. Il calciatore già in passato era stato seguito dai rossoneri ed ora non è da escludere una fumata bianca. Naturalmente resta da capire eventuali aperture della Fiorentina a questa cessione e anche se Moncada punterà forte sul giocatore.

Vedremo ben presto cosa succederà e quali saranno le scelte dei diretti interessati. Ma Jovic e il Milan sono pronti ad incontrarsi in questo calciomercato e il serbo ha voglia di rilanciarsi con i rossoneri. Una trattativa che, se decollerà, entrerà nel vivo solamente negli ultimi giorni della sessione estiva.

Jovic è stato offerto al Milan e vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. La Fiorentina, considerando la rosa a disposizione, non si opporrà a questa cessione e quindi si tratta di una operazione fattibile.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se alla fine ci sarà oppure no la fumata bianca per il trasferimento a Jovic al Milan in questa sessione di calciomercato.