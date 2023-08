Arabia, c’è chi dice no: il big resta in Serie A

L’Arabia Saudita ha fatto gola a molti e sta iniziando a far scattare un campanello d’allarme importante nel calcio europeo. Ma c’è anche chi dice no: il big resta in Serie A.

L’Arabia Saudita, specialmente dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo, sta facendo sempre più gola a quei calciatori che di volta in volta vengono contattati per un eventuale trasferimento. Ma anche a quei club bisognosi di liquidità per potersi muovere sul mercato.

Le ricche offerte che stanno arrivando di volta in volta, anche per calciatori non alla fine della propria carriera, stanno però iniziando a far scattare un campanello d’allarme. Perché in questo modo in Europa, specialmente in Italia, diventa difficile imbastire operazioni. Anche se c’è anche chi dice di no: è il caso di un big della Serie A.

In molti hanno lasciato il campionato italiano di massima serie. Basti pensare a Marcelo Brozovic, Milinkovic-Savic, Roger Ibanez per citarne qualcuno. E lo stesso percorso hanno compiuto anche altri nomi importanti dagli altri campionati europei, come per esempio dalla Premier League.

Una tendenza questa che inizia a preoccupare, non tanto per il prestigio del calcio arabo che ancora ne ha di strada da fare. Quanto piuttosto per la difficoltà che in alcuni casi diventa impossibilità di andare a competere sul mercato con queste potenze economiche impareggiabili. Tanto poi sta anche nella volontà del giocatore, perché c’è anche chi ha detto no come nel caso di Piotr Zielinksi.

Calciomercato Napoli, Zielinski chiude le porte all’Arabia Saudita: adesso si punta al rinnovo di contratto

Piotr Zielinski, grazie all’offerta dell’Al-Alhi, sarebbe senza dubbio diventato ancora e molto più ricco. E al Napoli sarebbero andati oltre 30 milioni di euro, una cifra ottima visto che il giocatore è in scadenza al prossimo anno. Il 2024 è la data limite oltre la quale il polacco potrebbe restare sul mercato a parametro zero. Cosa che adesso vuole essere evitata.

Il giocatore si è preso del tempo per pensarci, nonostante l’apertura del Napoli alla cessione per poter poi andare a puntare su Gabri Veiga. L’ultima parola però è stata di Piotr Zielinski che, come confermato anche dal ‘Corriere dello Sport’, ha deciso di rifiutare la proposta. Il legame con Napoli e con il Napoli è più forte. Adesso si pensa perciò al rinnovo di contratto.