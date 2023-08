Bomba Lewandowski: si prende a 25 milioni

Il valzer degli attaccanti è iniziato e il primo a muoversi è stato l’ormai ex Tottenham, Harry Kane. Occhio anche a Lewandowski.

Il trasferimento dell’attaccante inglese potrebbe scatenare un effetto domino in grado di coinvolgere profili inaspettati. Potrebbe essere il caso di Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona.

L’ex Borussia Dortmund si è trasferito al Camp Nou nell’estate 2022, con i blaugrana che hanno versato 45 milioni di euro per strapparlo con effetto immediato al Bayern Monaco. Nonostante la sua prima stagione al Barça può considerarsi positiva, con la vittoria della Liga come ciliegina, il suo futuro tra le fila dei culés non è affatto scontato: il club ascolterà eventuali offerte per una sua cessione.

Una bomba di mercato si fa largo dalla Spagna. Il bomber principe del Barcellona di Xavi, fortemente voluto la scorsa estate nonostante un’età non più verdissima, potrebbe lasciare a sorpresa il Camp Nou. A riportare la notizia clamorosa è Elgoldigital.com, che ha evidenziato come in questo momento Robert Lewandowski non sia più imprescindibile per l’ex centrocampista dei blaugrana.

Lewandowski potrebbe lasciare il Barcellona: fissata la cifra per l’addio del polacco

A sollevare dubbi sulla situazione del polacco è stato il rendimento dello stesso Lewa che, dopo una prima parte di stagione di altissimo livello, ha subito un notevole calo nella seconda parte di stagione. L’ex centravanti di Borussia e Bayern ha concluso la sua stagione con 46 presenze, 33 reti e 8 assist.

Numeri senza dubbio positivi, registrati perlopiù nella prima parte della stagione, con 13 gol nelle prime 15 partite e 10 nelle restanti 23 di Liga. Anche la stagione 2023/24 non è partita nel migliore dei modi con il polacco, e tutto il Barça, che ha steccato la prima uscita pareggiando 0-0 contro il Getafe.

Tutto ciò potrebbe portare il club a riflettere sul futuro dell’attaccante e, secondo il tabloid spagnolo, con un’offerta di 25 milioni i culés potrebbero optare per l’addio. Occhio anche alle tentazioni arabe con diversi club che sondano i top player di tutta Europa.

Come se non bastasse, in questa sessione di mercato la società blaugrana ha operato un grande investimento per il centravanti del futuro. Si tratta di Vitor Roque, stellina brasiliana acquistata dall’Athletico Paranaense. Il classe 2005 è costato al Barcellona circa 40 milioni, che con il verificarsi di alcune condizioni potrebbero pure raddoppiare. Il giovane brasiliano, però, non arriverà al Camp Nou prima di gennaio e, dunque, Robert Lewandowski potrebbe approfittare di questo periodo per rinsaldare la sua posizione all’interno della squadra e spazzare via l’idea di un addio.