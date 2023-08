Fabinho assurdo in Arabia: è successo a fine match

Un gesto totalmente inaspettato al termine del match è accaduto a Fabinho: un tifoso arabo sorprende il centrocampista brasiliano

Nel mondo del calcio, gli episodi inaspettati e le curiose vicende non smettono mai di stupire i tifosi. Spesso, sono questi momenti imprevisti che rendono ancora più affascinante e coinvolgente lo spettacolo del calcio.

Un recente evento avvenuto nell’ambito della Saudi Pro League ha attirato l’attenzione di appassionati di tutto il mondo: il video ha fatto il giro dei social e lo stanno riportando ovunque, un tifoso ha regalato un lussuoso orologio al centrocampista brasiliano Fabinho, neoacquisto dell’Al Ittihad.

Fabinho, noto per la sua esperienza con il Liverpool in Premier League, ha abbracciato una nuova avventura calcistica nell’Al Ittihad, firmando un contratto di tre anni. Questo trasferimento ha comportato un’uscita dalla sua comfort zone, portandolo nella “nuova” Saudi Pro League. Il giocatore è stato accolto calorosamente dai tifosi e ha già dimostrato la sua classe sul campo.

L’Al Ittihad ha iniziato la stagione con una vittoria travolgente, conquistando i primi tre punti nella sfida contro Al Raed. Tuttavia, ciò che ha catturato davvero l’attenzione di tutti è stato l’insolito regalo che Fabinho ha ricevuto dopo la partita.

Fabinho ed il regalo al termine della gara: ecco quale

Un giornalista tifoso della squadra araba, noto come Ibrahim Al-Faryan, si è avvicinato al giocatore e gli ha regalato un prezioso orologio. Si tratta di un Rolex di alta gamma. Questo gesto, fuori dal comune nel mondo del calcio, ha suscitato meraviglia e interesse. Il video dell’evento è diventato virale sui social media in poche ore, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Nelle riprese, si vede Fabinho sorpreso e imbarazzato mentre il tifoso gli mette il Rolex al polso. L’orologio, un pregiato modello Daytona con cinturino in alligatore blu e dettagli in oro bianco e diamanti blu, è un simbolo di lusso e raffinatezza. Il giocatore, visibilmente commosso, sorride incredulo di fronte a questo gesto sorprendente.

La scena ha dimostrato come il calcio possa creare connessioni speciali tra giocatori e tifosi, superando le barriere linguistiche e culturali. La generosità di Ibrahim Al-Faryan ha mostrato come il calcio possa unire le persone in modi inaspettati, creando legami duraturi tra coloro che condividono la passione per questo sport.

Il regalo del Rolex a Fabinho da parte del tifoso-giornalista arabo è un esempio affascinante di come il calcio possa sorprendere e affascinare oltre le aspettative. Questo episodio ricorda che, nonostante le rivalità e la competizione sul campo, il calcio può ancora essere un veicolo per gesti gentili e momenti indimenticabili.

Mentre Fabinho continua la sua avventura calcistica in Arabia Saudita, il Rolex regalato da un tifoso rimarrà un simbolo di gratitudine e apprezzamento, testimoniando la magia intrinseca del gioco del calcio.