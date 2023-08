Addio ufficiale: abbandona Sarri poco prima dell’inizio

L’ufficialità è arrivata e lascia i tifosi spiazzati: se n’è andato dopo appena un anno dal suo approdo alla Lazio

L’addio di Milinkovic-Savic aveva intristito parecchio i tifosi della Lazio, soprattutto perché il giocatore ha deciso di andare in Arabia Saudita. Poco importa se è sparito dai radar del calcio europeo, un ingaggio altissimo ha ‘comprato’ del tutto le ambizioni del serbo.

Ma il club biancoceleste sta avendo la possibilità di rinforzare la rosa in tutti i reparti dopo i 40 milioni di euro incassati. Certo, non sono arrivate prime scelte, però è chiaro come i nuovi acquisti siano di gradimento a Maurizio Sarri. L’obiettivo della Lazio, dopo il secondo posto della scorsa stagione, è quello di fare una grande Champions League e, perché no, infilarsi in quel trenino di favorite per la vittoria dello Scudetto.

Non sarà semplice, soprattutto servirà l’adattamento rapido dei nuovi acquisti che hanno saltato la preparazione estiva di Auronzo di Cadore. Uno di quelli che proprio non si è adattato alla Lazio e al calcio italiano è Luis Maximiano. Era arrivato per oltre 10 milioni di euro dal Granada l’anno scorso e avrebbe dovuto essere il titolare indiscusso. Durante la prima partita, però, una papera dopo 6′ contro il Bologna ne causò l’espulsione. Da quel momento non ha mai più visto il campo in Serie A in favore di Provedel.

Lazio, Maximiano ceduto all’Almeria: è ufficiale

Un errore fatale che ha condizionato totalmente l’esperienza di Maximiano alla Lazio. Adesso le cose sono cambiate, il portiere portoghese è stato ceduto ufficialmente all’Almeria in prestito con obbligo di riscatto condizionato. “Sono molto felice di questa nuova sfida, di far parte dell’Almeria e di esser tornato in Liga“, sono state queste le prime parole di Maximiano, che proverà a rilanciarsi nel campionato dove si è espresso al meglio.

La Lazio è tornata sul mercato, dopo il rifiuto di Hugo Lloris è a caccia di un portiere di esperienza. Tra Maximiano e l’allenatore della Lazio non è stato per niente amore a prima vista, per usare un eufemismo, e il suo addio era la naturale conclusione di un rapporto iniziato male e proseguito peggio.

Non resta che attendere le ultime mosse di mercato della Lazio. Taty Castellanos, Isaksen, Kamada e Rovella sono quattro giocatori di livello assoluto che possono adattarsi benissimo al 4-3-3 di Sarri. Dopo il botta e risposta tra il tecnico e Claudio Lotito, il mercato è decollato del tutto. Anche se servono ancora degli investimenti per avere la rosa al completo.