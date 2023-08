La Juve aspetta fino alla fine: ceduto l’ultimo giorno di mercato

La Juventus sta attendendo l’ultimo giorno di mercato per cederlo: tutti i dettagli di un’operazione che fa discutere i tifosi

La scorsa stagione per la Juventus è stata molto difficile da digerire per i tifosi. Una serie di problemi extra-campo hanno indubbiamente condizionato il percorso di Massimiliano Allegri e dei suoi giocatori.

Però bisogna sottolineare anche le pessime prestazioni dei bianconeri in Champions League, con una sola vittoria su sei gare giocate. Ma anche una lotta Scudetto mai esistita, ben prima del -10 in classifica, e le brutte uscite da Europa League e Coppa Italia. Fare peggio era francamente difficile per il tecnico toscano.

Però poi ci sono i lati positivi da guardare e in una squadra fortemente provata dagli infortuni e fragile mentalmente, sono nate delle piccole stelle da monitorare per il presente e per il futuro. E’ il caso di Samuel Iling Junior, esterno offensivo capace di giocare sia a sinistra, sia a destra, e anche in posizione più arretrata.

Iling Junior è uno dei prodotti della Juventus Next Gen, dov’è arrivato pochi anni fa dopo una vita passata nel settore giovanile del Chelsea. L’esterno inglese si è messo in mostra in diverse partite, anche molto importanti, come per esempio la debacle di Lisbona contro il Benfica, quando diede un grande segnale ad Allegri.

Juventus, il Bologna vuole Iling Junior

Sono tante le squadre che vogliono Iling Junior, soprattutto perché è un classe 2003 che può migliorare ancora tantissimo. L’ultima in ordine di tempo è il Bologna, ma la Juventus attende di capire fino all’ultimo giorno di mercato se riuscirà o meno a cedere Filip Kostic. I due occupano lo stesso ruolo ed è chiaro che cederli entrambi sarebbe un autogol per il club bianconero.

Nel caso non dovesse andar via Kostic, la Juventus si siederebbe a parlare con il Bologna di Iling Junior anche per un eventuale prestito proprio come fatto per Cambiaso la scorsa stagione. L’esterno inglese è stato cercato anche dal Nottingham Forest e si è parlato anche di un inserimento nella trattativa col Sassuolo per arrivare a Berardi.

Iling Junior vuole giocare, sa bene che alla Juventus è difficile qualora dovessero tenere Kostic. E in più, c’è anche la concorrenza di Cambiaso per il 3-5-2 di Allegri. Perdere a titolo definitivo un classe 2003 così forte come Iling rappresenterebbe forse una mossa sbagliata per la Juve, che però deve pensare anche al bilancio della società.