Via dalla Juve per trasferirsi alla Roma, colpaccio Mourinho

C’è un affare che muove Juventus e Roma, un nuovo obiettivo è pronto per Josè Mourinho, il tassello ideale per completare i giallorossi.

La società bianconera non guarda in faccia nessuno con il nuovo corso se c’è da vendere. Ecco allora come una possibilità per i giallorossi si sta aprendo nelle ultime ore, portando così a Roma un elemento che ha fame di riscatto.

Il campionato è iniziato, ma con il mercato in corso tutto questo diventa una sorta di boomerang. Andando a mostrare vizi, difetti e virtù, e capendo anche dove andare a intervenire. In tutto ciò, ci sono alcune certezze che riguardano Juventus e Roma.

La società bianconera ha bisogno di cedere per incassare, i conti non sono meravigliosi e la rosa è anche abbondante per giocare solo la Serie A e la Coppa Italia. La Roma, invece, cerca elementi in grado di cambiare volto alla squadra, Mourinho ora è attratto da un possibile colpo a sorpresa.

Dalla Juve alla Roma, i dettagli

C’è una particolarità importante, già mostrata dallo stesso tecnico a sottolineare il mercato della Roma. Ovvero, le continue frecciate che il mister portoghese ha dato, senza nemmeno troppa parsimonia, al direttore sportivo Tiago Pinto. Prima con una foto nell’abbracciare il fantasma dell’attaccante, poi nell’ultima conferenza stampa del tecnico, parlando del pubblico che si sarebbe trasformato in centravanti. Ecco come matura un’idea, Moise Kean alla Roma negli ultimi giorni di mercato.

La situazione con i bianconeri è ancora molto incerta, l’attaccante è stato escluso dai convocati per Udine (quasi) ufficialmente per un problema muscolare, ma sono trapelate le voci di un Giuntoli furioso per i continui ritardi. A tutto ciò si aggiunge come la società deve ancora trovare fondi per migliorare il bilancio, la cessione di Kean sarebbe un bel colpo anche per il bilancio, rilanciando così un calciatore dai mezzi importanti ma dalla continuità molto discutibile.

Mourinho, che non ha mai amato però i calciatori un po’ discoli, vorrà molto probabilmente parlare prima con l’attaccante. Nel corso della sua carriera ha avuto gente come Balotelli e Zaniolo, che insieme a Kean completano il podio dei calciatori italiani degli ultimi anni con tanto potenziale ma spesso distratti da ben altro.

Mourinho non mette però in dubbio le qualità tecniche di Kean, che sarebbe il sostituto perfetto di Abraham. C’è di più: nella Juve è cresciuto insieme a Dybala, l’alchimia in campo non sarebbe di certo andata via.