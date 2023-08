C’è il via libera, la Juve lo cede in Serie A

La Juve sta provando a piazzare gli esuberi ma anche quei giocatori che hanno bisogno di trovare maggiore minutaggio: c’è in questo senso un via libera. Il giocatore può essere ceduto in Serie A: il punto della situazione.

La Juve sa che c’è bisogno di sistemare ancora qualcosina all’interno della rosa per poter iniziare nel migliore dei modi la stagione 2023/24. Il grande obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è Domenico Berardi, ma il Sassuolo su di lui fa muro e non rende semplice la situazione. Nel frattempo però si pensa e perciò si lavora anche su una cessione. Ecco di chi si tratta.

La Juventus, quindi, sta continuando ad attuare il proprio pressing per cercare di portare in squadra Domenico Berardi. Il giocatore avrebbe aperto al passaggio in bianconero, ma a fare muro è il Sassuolo stesso. Con Giovanni Carnevali infastidito dalla mossa di Cristiano Giuntoli perché poi non ci sarebbe il tempo necessario per sostituire un giocatore dalla caratura del capitano neroverde.

Questa è senza dubbio l’operazione che sta tenendo maggiormente banco in casa bianconera ma non è l’unica. Altri contatti si stanno infatti tenendo per Kaio Jorge, pronto al trasferimento. La Juve vorrebbe che il giocatore ritrovasse spazio e minuti di gioco, perciò la cessione in un altro club di Serie A è a un passo.

Calciomercato Juventus, si punta a Berardi ma si lavora anche per il trasferimento di Kaio Jorge: le novità

Kaio Jorge non chiede altro se non di ritrovare la propria migliore condizione dopo l’infortunio al ginocchio, di non poco conto, che lo ha tenuto fermo ai box per mesi. Adesso vuole ritrovare perciò fiducia ma anche minuti di gioco. Ricavarsi il proprio spazio alla Juventus, con i titolari avanti nelle gerarchie, non è tuttavia semplice e per questo motivo il club sta lavorando al prestito in un altro club di Serie A. Le ultime, in questo senso, arrivano da ‘Calciomercato.it’.

Secondo quanto reso noto da ‘Calciomercato.it’ per il brasiliano la Juventus ha acconsentito a un prestito secco. C’è perciò il Frosinone che non aspetta altro se non di accogliere l’attaccante a braccia aperte. Adesso bisogna solamente convincere del progetto lo stesso Kaio Jorge. Lui vorrebbe la cessione all’estero ma in pole c’è la squadra di Eusebio Di Francesco. Le parti sembrano comunque essere molto vicine.