“Problema visite mediche”, Juve gelata: terribile notizia per i tifosi

Il club bianconero si prepara alla nuova stagione. Ma potrebbe fare i conti con una notizia davvero pessima.

La Juve di Massimiliano Allegri lavora con attenzione in vista dell’esordio in campionato di Serie A, l’insidiosa sfida in trasferta contro l’Udinese. Sfida tra bianconeri e la Juve vuole iniziare con il piede giusto.

Intanto la dirigenza è al lavoro e il neo ds Cristiano Giuntoli sta provando a perfezionare la rosa con gli ultimi tasselli. L’attacco, a meno di cessioni eccellenti, resterà questo con il sogno Lukaku che sta pian piano svanendo. Il dirigente potrebbe però ritoccare la rosa con qualche rinforzo tra difesa e centrocampo, specialmente in quest’ultimo reparto. La Juve potrebbe fare qualche altra cessione, come i possibili partenti McKennie e Miretti, quest’ultimo in prestito.

Uno dei rebus del futuro bianconero è senza dubbio Paul Pogba. Il centrocampista francese è uno dei calciatori più pagati in rosa, ma già lo scorso anno ha evidenziato numerose problematiche fisiche. Una situazione complicata con Giuntoli, insieme ad Allegri e alla società, in cerca di una soluzione che accontenti tutti. Non è semplice e il giornalista Graziano Campi ne è convinto.

Juve, ‘batosta’ in diretta di Graziano Campi

Attraverso i microfoni di Tv Play Graziano Campi ha di fatto dato il colpo di grazia alle possibilità di cessione di Paul Pogba. La Juve non ha davvero modo di cederlo e il giornalista ha sentenziato: “Pogba resta? Direi per forza, se ogni volta che ha le visite mediche lui ha un problema, chi te le fa passare?”. Parole dure e nette che evidenziano i gravi problemi del campione francese.

Dal giorno del suo arrivo Giuntoli ha avuto un evidente problema con le cessioni e fino ad ora ha chiuso ufficialmente gli addii solo di Zakaria (ceduto per 21 milioni al Monaco) e la doppia cessione di Luca Pellegrini e Rovella alla Lazio, entrambi per 20 milioni. Poi quasi il nulla con il mercato bianconero, di conseguenza, bloccato anche in entrata eccetto che per l’arrivo di Weah.

A riguardo Campi ha spiegato: “La Juve ha bisogno di fare cassa ora, finora ha ceduto solo calciatori in prestito con obbligo di riscatto, ma nessuna cessione attuale a titolo definitivo. I soldi arriveranno solo l’anno prossimo. E non c’è stata neanche una vera riduzione degli ingaggi perchè molti di queste cessioni non erano qui neanche lo scorso anno“. Una situazione non semplice e Graziano Campi ha poi distrutto la Juve cosi: “La società ora sta realizzando anche minusvalenze per togliersi dall’imbarazzo di alcuni giocatori presi con plusvalenze fittizie negli anni scorsi”.