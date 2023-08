Legamento KO e allarme Juve: sta succedendo in fretta

Il grave infortunio occorso al pilastro della difesa della big mette in allarme anche la Juve: possibile l’assalto al gioiello

Non c’è pace per il top club. Dopo aver detto virtualmente addio all’arrivo anticipato dell’attaccante più forte al mondo, il Real Madrid e Carlo Ancelotti fanno i conti con la sfortuna. Che sembra essersi accanita contro la Casa Blanca.

Dopo il drammatico infortunio rimediato in allenamento da Thibaut Courtois, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, non c’è stato nemmeno il tempo di festeggiare la bella vittoria ottenuta all’esordio in Liga sul sempre difficile campo dell’Athletic Club.

Durante il match infatti, un altro pilastro della rosa merengues si è accasciato dolorante a terra. Il destino, cinico e baro, ha voluto che il difensore riportasse lo stesso infortunio del portiere belga. Anche per lui, ovviamente, la stagione può dirsi sostanzialmente finita.

Se dopo lo stop dl portiere ex Chelsea qualcuno alla Continassa aveva temuto – e ne aveva ben donde – che Ancelotti potesse aprire una trattativa per portare Wojciech Szczesny nella capitale spagnola, il successivo annuncio ufficiale di Kepa Arrizabalaga come nuovo estremo difensore del Real aveva fatto tornare il sereno. Ora però, dopo l’infortunio occorso ad Eder Militao, il tecnico di Reggiolo potrebbe tornare a guardare in casa Juve. Dove c’è un difensore che sembra davvero fare al caso della difesa merengue.

Eder Militao crack, il Real si fa avanti minaccioso sul big

Secondo le ultime indiscrezioni, dalle parti di Concha Espina si starebbe già guardando con molto interesse a Gleison Bremer, il difensore brasiliano che la Juve ha prelevato dal Torino giusto un anno fa. Nemmeno il tempo di emettere la nota ufficiale con la cruda diagnosi su legamento crociato anteriore dell’ex Porto, che subito Ancelotti e Florentino avrebbero riaperto l’agenda di mercato.

In una situazione ‘normale’ – tradotto: con la Juve non alle prese con gravi difficoltà finanziarie – qualsivoglia proposta per Bremer verrebbe rispedita al mittente. Ora che però si stenta a fare cassa con la cessione di qualche esubero, o magari con la partenza di un big come Dusan Vlahovic, tutto potrebbe cambiare. Nessuno, alla Continassa, è veramente incedibile.

La fortuna della Juve potrebbe risiedere nel fatto che il Real starebbe tenendo nel cassetto l’ultima parte del budget di mercato in vista dell’assalto a gennaio per Kylian Mbappé. Che, pur andando in scadenza, avrebbe ancora appiccicato ai suoi scarpini un costo legato al cartellino. Starebbe allora prendendo piede, nella mente della dirigenza madridista, l’idea di una soluzione low cost per la sostituzione del validissimo difendente sudamericano.