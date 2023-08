Attacco Inter, spunta un nome nuovo da 30 milioni

Con la situazione portieri risolta, l’Inter in queste ultime settimane di calciomercato si concentrerà per regalare a Simone Inzaghi un nuovo bomber.

A poche settimane dal termine del calciomercato estivo, l’Inter ha intenzione di concludere questa sessione portando in nerazzurro un attaccante. dopo aver risolto la grana portieri.

Dopo Sommer, che prenderà il posto di Onana passato al Manchester United, da pochi giorni è arrivato anche Emil Audero dalla Sampdoria. Le trattative per i due portieri hanno portato via molto tempo ai dirigenti nerazzurri, che ora possono concentrarsi esclusivamente sull’attacco.

Con Lukaku che non tornerà a vestirsi di nerazzurro, e con Balogun fuori dai giochi per via delle esose richieste dell’Arsenal, Marotta e Ausilio stanno lavorando su diversi profili da regalare al tecnico piacentino. A tal proposito, un nuovo bomber da circa trenta milioni è già stato individuato dalla dirigenza.

Bomber individuato, l’Inter ci prova: servono 30 milioni

Come già accennato, l’Inter utilizzerà queste ultime settimane di calciomercato per regalare al tecnico piacentino uno o due attaccanti. Arrivato Arnautovic dal Bologna restano altri 25-30 milioni da investire e il club avrebbe già deciso il calciatore da mettere nel mirino.

Nelle ultime ore la dirigenza ha messo gli occhi su un nuovo bomber, nonostante il costo del cartellino sia abbastanza importante. Stiamo parlando di Gift Orban, nigeriano classe 2002 di proprietà del Gent. Il ragazzo si è messo in grande mostra nella passata stagione, grazie alle venti reti realizzate in ventidue partite disputate. Grandi numeri nonostante la giovane età, che stanno portando l’Inter a farci più di un pensiero.

La richiesta del club belga è di circa 30 milioni di euro, cifra importante che i nerazzurri possono pensare di investire per assicurarsi un attaccante per il presente e per il futuro. Il classe 2001 sarebbe ovviamente entusiasta nel trasferirsi a Milano, ma prima andrà trovata una quadra tra le due società.

Si prospettano settimane molto intense per l’Inter, che non ha intenzione di disputare la stagione con i soli Thuram, Lautaro e Correa. Simone Inzaghi attende gli ultimi colpi per affrontare nel migliore dei modi la stagione che sta per iniziare, con la dirigenza al lavoro per cercare di accontentarlo. Arnautovic è già arrivato ma i nerazzurri sono pronti ad infuocare le ultime settimane del calciomercato, con il popolo nerazzurro che spera in un nuovo importante rinforzo per l’attacco.