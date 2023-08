Mkhitaryan, ossessione Istanbul: il retroscena con l’Inter

Ammissione a cuore aperto da parte del centrocampista dell’Inter, Henrik Mkhitaryan, che ha confessato il suo più grande rammarico.

Nuova stagione tutta da vivere per l’Inter che sabato 19 agosto farà il suo debutto nella Serie A 2023/24, esordio fissato alle 20:45 di sabato per la compagine di mister Simone Inzaghi che affronterà il Monza in casa a San Siro. Nonostante i nerazzurri debbano sfruttare la finestra di calciomercato alla ricerca di rinforzi, il tecnico ha già alcune pedine da cui è pronto a ripartire.

Una di queste porta il nome di Henrik Mkhitaryan, centrocampista armeno di di 34 anni che ha trovato un altro passo dopo aver incontrato il tecnico piacentino. Dopo aver giocato principalmente come ala o trequartista, il classe 1989 si è reinventato mezzala ed è stato spesso determinante nei match clou del Biscione.

Ora, poiché l’età avanza anche per l’ex Arsenal, l’Inter ha optato per una campagna acquisti di ringiovanimento e ora Mkhitaryan sarà la prima alternativa a centrocampo. Giocando meno potrà conservare le energie ed essere ancora determinante. Nonostante nella testa dell’armeno in questo momento ci sia soprattutto il futuro, una parte dei suoi pensieri è ancora rivolta a quello che poteva succedere qualche mese fa.

Mkhitaryan confessa tutto: questo è il suo più grande rammarico

Stagione tutto sommato da incorniciare quella che l’Inter ha da poco concluso, soprattutto in Champions League dove sovvertendo ogni pronostico è riuscita ad arrivare in finale. Perdendo poi solo di fronte ad un Manchester City che, seppur con diverse lacune, è sembrato invincibile e destinato ad alzare al cielo il trofeo.

Una grande rammarico per tutta la squadra e soprattutto per Mkhitaryan che ha ammesso, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, di aver passato un’estate infelice a causa dell’immenso dispiacere dovuto all’amara sconfitta. L’armeno sapeva che l’Inter era sfavorita ma stando alle occasioni, se i nerazzurri fossero riusciti a vincere lo avrebbero fatto con grande merito: “Ripenso ogni giorno a quella sfida, è stata un’amarezza unica. Ora però vogliamo ripeterci in Champions e anche in campionato dove vogliamo lo scudetto”

Il trentaquatrenne sa bene anche questo e continua perciò a convivere con il rammarico di aver solo sfiorato il tetto più alto d’Europea. Ai microfoni della rosea il fantasista di Inzaghi si è però anche dichiarato fiducioso e pronto a nuove sfide. L’obiettivo ora dell’Inter è quello di confermarsi nuovamente al vertice italiano, magari tornando a vincere il tricolore che manca ormai da tre anni. Per i club di Serie A è ora giunto il momento di presentarsi ai nastri di partenza.