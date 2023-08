Inter, il Bologna fa sul serio per Arnautovic: ecco l’ultima mossa

L’attaccante austriaco è al centro di un intreccio di mercato che coinvolge soprattutto, ma non solo, i nerazzurri

Tutti lo vogliono. E non costerebbe nemmeno troppo, se ne facciamo una questione di valore assoluto in termini di cifre. Peccato che, relativamente all’età e alle condizioni fisiche, il prezzo richiesto dal club che dovrebbe liberarlo, non possono al momento essere accettate. Nè dall’Inter, che è tornata fortissima sul calciatore, nè dalla Roma, che ha una necessità disperata di ingaggiare un attaccante.

Marko Arnautovic è ormai da mesi un uomo mercato per le big del nostro campionato: basti pensare che nella scorsa primavera anche la Juve si era affacciata con interesse sul calciatore. La situazione, come evidenziato da Calciomercato.it è in piena evoluzione.

Da un lato abbiamo il club meneghino che, ancora scottato dal caso Scamacca, è alla frenetica ricerca di una punta centrale da inserire in rosa. Dall’altra c’è il Bologna che non vorrebbe assolutamente privarsi del giocatore, se non per un’offerta davvero interessante. Per finire, c’è l’agente dell’austriaco, che spinge affinchè il suo assistito possa fare, sebbene a fine carriera, il salto nella big del nostro campionato.

Manca davvero poco all’inizio della stagione e il club felsineo non vorrebbe fare a meno del calciatore. Ci sono però da tenere nella giusta considerazione le aspettative di Marko, con l’agente che continua a sostenere di ‘voler essere ascoltato‘ per evidenziare le ambizioni dell’attaccante.

Intreccio Arnautovic, tutto è ancora possibile

Che rischia di essere all’ultima vera chiamata importante della sua carriera. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, l’Inter. E la Roma. Mosse da esigenze che sembrano in tutto e per tutto simili, ma che in realtà sono un po’ differenti.

I nerazzurri puntano ancora profili giovani come Balogun, e meno giovani ma comunque di spessore, come Morata. Se arrivasse uno dei due, probabilmente la pista Arnautovic verrebbe abbandonata. A meno che non si mettesse preventivamente a segno una quanto mai non prevista cessione a titolo definitivo di Sebastiano Esposito.

Per quello che riguarda i giallorossi, stanti le difficoltà di chiudere per Marcos Leonardo, Arnautovic rischia di essere il colpo principale, anzi l’unico, sul fronte offensivo. In tutto questo bisogna fare sempre i conti con l’apparente intransigenza di Giovanni Sartori, l’abilissimo Direttore dell’area tecnica dei felsinei, che continua a blindare il calciatore.

‘Se lo volete’ , sembra aver detto qualche giorno fa, ‘dovete presentarvi con un’offerta in doppia cifra’. Vorrebbe dire pari ad almeno 10 milioni di euro. Difficile, se non impossibile, che verrà accontentato su queste basi.