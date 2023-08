Mbappé ribalta la Juventus: trattativa clamorosa per il bomber

La situazione di Kylian Mbappé potrebbe diventare letale anche per i programmi della Juventus: ecco cosa starebbe per accadere in Europa.

Il rinnovo di contratto siglato un anno fa non ha tolto le voci di mercato su Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese del PSG è uno dei calciatori più pagati e sponsorizzati al mondo, ma il suo futuro professionale è tutto da decidere.

Nelle scorse settimane Mbappé è stato escluso dalla tournée in Giappone della sua squadra proprio per le controversie contrattuale. Il 7 del PSG avrebbe rifiutato un ulteriore rinnovo, ammettendo di volersi svincolare dal club parigino a fine stagione. Nel frattempo c’è un top club europeo che segue con interesse la vicenda.

Il Real Madrid sogna il colpaccio Mbappé entro fine agosto, così da assicurarsi uno dei campionissimi del calcio mondiale per le prossime annate. Un piano vincente che però non appare così sicuro dal concretizzarsi, visti gli alti costi dell’operazione e le resistenze del patron Al-Khelaifi, non così convinto di vendere Mbappé ad una rivale di Champions League.

Vlahovic è il piano B del Real Madrid: la Juventus attende l’offerta

Intanto in Spagna sono sicuri: se il Real Madrid non riuscisse a convincere il PSG a lasciar partire Mbappé nel breve giro di posta, sarebbe pronto un piano alternativo. La soluzione per l’attacco delle merengues potrebbe giungere dalla Serie A. Secondo Cadena Ser, sul taccuino di Carlo Ancelotti ci sarebbe il nome di Dusan Vlahovic. Ovvero del centravanti serbo della Juventus, anche lui con un futuro tutto da decifrare. Il Real, dopo aver fallito l’assalto a Harry Kane e trovato difficoltà appunto su Mbappé, potrebbe realmente virare sul 9 bianconero.

Vlahovic è molto apprezzato in Spagna, mentre il suo feeling con Massimiliano Allegri sembra essere stentato e poco gratificante. Per questo motivo la Juventus è pronta ad ascoltare tutte le eventuali offerte in arrivo per il classe 2000. Acquistato un anno e mezzo fa per 70 milioni di euro dalla Fiorentina, Vlahovic viene valutato dal club torinese almeno 80-85 milioni ad oggi.

Dunque nelle ultime settimane di agosto il Real potrebbe virare seriamente su Vlahovic. La Juventus avrebbe già da tempo un piano pronto nel caso in cui riuscisse a definire la cessione del serbo: ovvero l’ingaggio di Romelu Lukaku dal Chelsea, visto l’accordo già trovato il mese scorso con il belga. Senza dimenticare l’alternativa Alvaro Morata, favorevole ad una terza esperienza in bianconero.