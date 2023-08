Roma, Renato Sanches e non solo: pista a sorpresa per l’attacco

La Roma si sta avvicinando sempre di più all’acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint Germain: ecco cosa manca per chiudere l’operazione

Tiago Pinto non smette di lavorare alacremente sul fronte calciomercato per accontentare mister José Mourinho. Quest’ultimo è particolarmente insoddisfatto, così come l’intera piazza giallorossa. D’altronde, manca davvero pochissimo all’inizio del campionato di Serie A e lo Special One non ha ancora a disposizione un centravanti valido.

Allo stato attuale l’unica pedina che può occupare quella posizione all’interno del rettangolo verde di gioco è Andrea Belotti, ma il Gallo ha chiuso l’ultima annata sportiva con zero gol segnati in campionato. Mourinho intende concedergli una seconda chances, però allo stesso tempo si aspetta che i Friedkin gli portino a Trigoria un titolare. In realtà, la volontà della proprietà americana è quella di prendere due attaccanti: un giovane talento da affiancare ad un profilo più esperto.

Nella speranza che si sblocchi la trattativa riguardante Marcos Leonardo, la Roma ha cominciato a dialogare con l’Atalanta per l’affare Duvan Zapata. E attenzione alla suggestione Romelu Lukaku. Fantamercato? Probabile. Ma Big Rom potrebbe non riuscire ad approdare alla corte di Massimiliano Allegri alla Juventus, dato che il Chelsea avrebbe bloccato lo scambio con Dusan Vlahovic.

Calciomercato Roma, Renato Sanches sempre più vicino: la situazione

Il classe ’93, inoltre, non prende in considerazione al momento l’ipotesi Arabia Saudita. Chissà, quindi, che la dirigenza giallorossa non possa convincersi a mettere in atto un tentativo concreto, al fine di regalare Lukaku a Mourinho. Una punta che scalderebbe parecchio la piazza romanista.

Intanto è sempre più vicina la chiusura del colpo Renato Sanches, importante rinforzo per il centrocampo. Il calciatore è in uscita dal Psg e la Roma è ormai alle battute finali per il trasferimento. Un rinforzo importante e un connazionale per Mourinho, raggiante per il suo acquisto.

Insomma, ci siamo quasi. La formula è quella del prestito oneroso (da un milione di euro) con diritto di riscatto. L’ex Lille e Bayern Monaco è stato messo fuori rosa dal Paris Saint Germain. I rapporti tra il club francese e la Roma sono talmente ottimi che si registra massima fiducia circa il buon esito dell’affare.

Un anno fa Renato Sanches, che il 18 agosto compirà 26 anni, fu molto vicino al trasferimento al Milan di Stefano Pioli, poi il giocatore preferì volare a Parigi. Adesso l’arrivo in Italia dovrebbe finalmente diventare realtà. La Roma è pronta ad accoglierlo.