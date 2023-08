Annalisa bollente: scatto che lascia senza fiato

Annalisa non è mai stata tanto sexy: e l’ultima foto protagonista sui social ha lasciato senza parole i fan

Il mondo dello spettacolo in Italia è ormai saturo di personaggio che lasciano spesso e volentieri il tempo che trovano, finendo nel dimenticatoio. Chi da oltre dieci anni è sulla cresta dell’onda è l’incantevole Annalisa Scarrone, cantautrice di enorme fama nel nostro Paese.

Un vero e proprio punto di riferimento per la musica al femminile, in arte semplicemente Annalisa, nasce in provincia di Savona – a Carcare – il 5 agosto 1985. La sua notorietà arriva grazie ad ‘Amici di Maria De Filippi‘, il talent show che accoglie ormai ogni anno cantanti e ballerini da tutta Italia. Una trasmissione che mantiene alto lo share di Canale 5 e nella quale ‘Nali’, suo nomignolo nonchè titolo del primissimo album, ha brillato nell’edizione del 2010.

Sono passati ormai tanti anni ma sin dal suo approdo nella famosissima scuola, le critiche per Annalisa sono state prettamente positive: gli insegnanti sono infatti rimasti estasiati dalle capacità canore dell’allora 25enne cantautrice. Ne è passata di acqua sotto i ponti e la sua crescita, come donna ma soprattutto come artista, è stata esponenziale.

Annalisa è molto attiva anche sui social dove, in particolar modo su Instagram, ha un’affezionatissima fan base costituita da oltre 1,9 milioni di followers. Talentuosa microfono alla mano ma anche estremamente bella, motivo per il quale come un magnete attira su di sè l’attenzione di milioni di italiani.

Annalisa, un ‘grazie’ davvero sexy ai fan

Molto frequentemente aggiorna i suoi profili ufficiali con scatti e video che la ritraggono il più delle volte al lavoro: o anche in momenti di relax, a maggior ragione nel periodo estivo. Quello che accomuna il tutto è la sua straripante sensualità che non lascia scampo proprio a nessuno.

Ha, negli anni, ottenuto diversi riconoscimenti: un ‘Wind Music Awards’, un ‘MTV Music Awards’, oltre 13 platini e dischi d’oro. Il suo tour è cominciato ormai da oltre un mese e sta registrando il tutto esaurito in praticamente ogni data: il 4 novembre ci sarà quella più attesa, a Milano, al Forum di Assago.

Da ‘Bellissima‘ a ‘Mon Amour‘ – rispettivamente triplo e doppio disco di platino – fino al tormentone estivo ‘Disco Paradise’ scritto e interpretato insieme a J-ax (Articolo 31) e Fedez. Annalisa ha anche partecipato, a fine giugno, al concerto andato in scena in Piazza Duomo a Milano ‘Love-MI’, organizzato dal rapper e marito di Chiara Ferragni.

Lo scorso 29 giugno si è sposata in una cerimonia in gran segreto con il manager Francesco Muglia, originario di Padova, con cui faceva coppia fissa ormai da tanto tempo. Sui social Annalisa ha voluto ringraziare i suoi fan e lo ha fatto con una foto da urlo che la ritrae stesa sul pavimento, sotto la pioggia, in una posa estremamente sexy e che mostra le curve estremamente sensuali della cantautrice ligure.

“Il Forum è ufficialmente sold out, vi prometto che lo tireremo giù”, ha scritto nella didascalia Annalisa che ha lasciato davvero spiazzati i suoi fan con lo scatto proposto su Instagram. Il vestito estremamente provocante e zuppo dalla pioggia, è caratterizzato da un vedo-non vedo che ha estasiato proprio tutti. A 38 anni, al di là del suo successo come cantante – una delle più gettonate nel nostro Paese – Annalisa rimane anche tra le donne più desiderate dello show business.