DAZN, rivoluzione totale contro la pirateria: spunta il gesto estremo

In collaborazione con DAZN, è arrivata la nuova legge antipirateria. Ecco la nuova strategia per la normativa entrata in vigore

La nuova strategia di DAZN ha permesso di combattere attivamente contro la pirateria del mondo del calcio, attraverso una normativa ad hoc capace di segnalare le anomalie di siti pirata.

In questo senso, la recente entrata in vigore della legge antipirateria segna, infatti, un fondamentale passo avanti nella battaglia contro la diffusione illegale di contenuti digitali. Le modalità di contrasto più rigide e tempestive rappresentano una protezione efficace contro la pirateria online, che arreca danni non solo all’industria dell’intrattenimento, ma anche alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Questa innovativa legge consentirà l’emanazione di ingiunzioni di blocco in modo dinamico attraverso una piattaforma automatizzata. Una delle caratteristiche più significative è la possibilità di ordinare il blocco immediato della riproduzione illegale di contenuti già nei primi 30 minuti dalla trasmissione dell’evento. Questa rapida azione di contrasto mira a frenare le pratiche illecite e a limitare la diffusione di contenuti non autorizzati.

DAZN, in vigore la nuova norma antipirateria: le novità

La nuova normativa è un passo avanti importante per ridurre drasticamente la pirateria. Secondo l’ultimo Osservatorio FAPAV/IPSOS, quasi la metà degli utenti che si ritrovano a incontrare siti oscurati durante il tentativo di accesso a contenuti illegali sarebbe disposta a passare a modalità di fruizione legale. Questo dimostra che misure efficaci per contrastare la pirateria possono realmente influire sul comportamento degli utenti e sulla loro percezione della legalità.

DAZN, nota piattaforma di streaming sportivo, ha supportato attivamente lo sviluppo delle attività che hanno portato all’approvazione di questa legge contro la pirateria. L’azienda ha dimostrato il suo impegno nella lotta alla contraffazione digitale collaborando con le Autorità competenti per bloccare siti pirata che trasmettevano illegalmente eventi sportivi. DAZN ha annunciato di aver già chiuso almeno 80 siti pirata durante gli ultimi mesi della scorsa stagione calcistica, con ulteriori azioni di risarcimento danni in corso.

L’entrata in vigore di questa legge rappresenta un passo importante per l’Italia, che si posiziona all’avanguardia nella lotta contro la pirateria. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sull’importanza della tutela dei diritti d’autore e dei danni economici causati dalla pirateria. Questa nuova cornice normativa è destinata a svolgere un ruolo cruciale nella creazione di un ambiente digitale più sicuro e rispettoso dei diritti delle imprese creative e dei consumatori, contribuendo a una fruizione legale e responsabile dei contenuti online.