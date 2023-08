Blitz e firma: prendono Muriel, strappato alla Roma

Luis Muriel è sempre più vicino a lasciare l’Atalanta. Una squadra è pronta a prenderlo e a strapparlo alla Roma.

L’esperienza di Luis Muriel all’Atalanta sembra essere sempre più ai titoli di coda. La squadra orobica si è mossa molto bene per rinforzare il reparto offensivo e il colombiano è pronto a dire addio al club allenato da Gasperini.

Secondo quanto riferito da atalantalive, una squadra di Serie A è pronta ad approfittare dello stallo con la Roma per assicurarsi Muriel in questo calciomercato. Si tratta di una opzione da seguire con attenzione considerando che il giocatore ormai non ha più nessuna intenzione di continuare con l’Atalanta.

Calciomercato: Muriel resta in Serie A, ma niente Roma

Luis Muriel è destinato ad essere uno dei calciatori più cercati in questa sessione finale del calciomercato estivo. L’attaccante colombiano, infatti, è ormai in rotta con l’Atalanta e per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti da parte del suo entourage per trovare una soluzione definitiva. L’obiettivo del giocatore è sicuramente quello di fare un salto importante, ma resta una possibilità da non sottovalutare considerando la volontà del club di alzare il livello della rosa e sognare in grande.

In particolare, il Torino ha messo nel mirino Muriel in questo calciomercato e i granata sono pronti a beffare la Roma. Juric è alla ricerca di un calciatore che possa consentire ai granata di fare un salto di qualità importante e il colombiano è sicuramente uno di questi. E quindi ora la palla passa in mano al calciatore.

Sarà lui, infatti, a dover decidere se sposare il progetto Torino oppure aspettare magari di trovare un’intesa con la Roma di Mourinho. Da dire che in corsa c’è anche il Siviglia e proprio gli andalusi potrebbero sbaragliare la concorrenza. Insomma, una situazione in divenire che sarà ben presto risolta.

