Zaniolo lascia la Turchia: offerta già fatta, tifosi spiazzati

Zaniolo sembra essere pronto a fare il suo grande ritorno in una big di Serie A: la trattativa è avviata e c’è già il prezzo di acquisto

Dopo aver lasciato la Roma per trasferirsi in Turchia al Galatasaray, adesso il talento della Nazionale vorrebbe riabbracciare il nostro campionato. Su di lui ha messo le mani una delle squadre più forti.

Non si è lasciato bene con l’Italia Nicolò Zaniolo, che lo scorso gennaio ha deciso di sposare il progetto del Galatasaray. Solo 15 mesi fa era stato l’uomo decisivo per la Roma nella finale di Conference League di Tirana, mettendo a segno il gol dell’1-0 contro il Feyenoord. Festa pazza in giro per le vie della Capitale con il pullman scoperto e la sensazione che si fosse ritagliato finalmente uno spazio importante nello spogliatoio romanista.

Mourinho l’ha sempre considerato un titolare e lo ha difeso anche nei momenti più complessi. Con il portoghese, al di là di qualche piccola scaramuccia è corso sempre buon sangue, fino appunto allo scorso gennaio. Lì qualcosa si è incrinato, per volere del ragazzo e del suo entourage. La Roma, per bocca del general manager Tiago Pinto, gli aveva promesso un’estensione del contratto con cifre ritoccate verso l’alto. I colloqui però non sono mai cominciati e alla fine la società ha preferito venderlo.

Juventus, torna forte il nome di Zaniolo: sul piatto ci sono 30 milioni per convincere il Galatasaray

Nella SuperLig turca Zaniolo non si è trovato male e ha riconquistato anche la Nazionale, giocando nella decisiva sfida contro la Spagna in Nations League. Chiaramente il suo desiderio è da sempre quello di fare ritorno in Serie A e ora sembra avere tra le mani la grande occasione.

Come riportato dal sito spagnolo fichajes.net, la Juventus è pronta a fare sul serio per accaparrarsi il suo cartellino. Sul piatto è pronta un’offerta da 30 milioni, bonus compresi, molto vicina ai 35 della clausola rescissoria. Su questa base si può chiudere davvero in tempi brevi, con Giuntoli che conta di regalare ad Allegri un altro esterno di qualità per il suo attacco.

Il calciatore è nel mirino anche dell‘Aston Villa e ci sarebbe anche un preaccordo tra le parti con il club turco che continua a chiedere molto. La Juve osserva interessata, consapevole di essere la prima scelta di Nicolò. Quel che è certo è che Nicolò, dopo soli sei mesi in Turchia, cambierà nuovamente maglia.

A sorridere è tutto sommato anche la Roma che dalla cessione eventuale di Zaniolo guadagnerebbe altri bonus (sulla futura rivendita) inseriti nell’operazione di gennaio.