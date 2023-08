Joao Felix in Serie A: proposta choc

Proposta choc per Joao Felix, possibile futuro in Serie A per l’asso portoghese cercato da diversi top club: tutti i dettagli

Joao Felix è uno di quei giocatori che negli ultimi anni hanno dimostrato di poter giocare in qualsiasi squadra del mondo. Certo, l’esperienza al Chelsea non è stata di certo positiva, ma questo vale anche per i suoi compagni di squadra.

L’attaccante portoghese, negli ultimi sei mesi con la maglia dei Blues, ha collezionato 20 presenze tra Premier e Champions League segnando 4 gol. Numeri che non sono bastati a risollevare le sorti di una squadra allo sbando. Oggi Joao Felix è tornato all’Atletico Madrid, dove ha un contratto lungo, fino al 2027, ma il suo futuro è sempre più lontano dalla capitale spagnola.

Diversi top club si sono fatti avanti per ingaggiarlo, il suo più grande desiderio è quello di restare in Liga e approdare al Barcellona. Tuttavia, i tanti problemi economici dei blaugrana impediscono un acquisto così oneroso. E per Joao Felix sono arrivate anche ricchissime proposte dall’Arabia Saudita, che avrebbe tanto piacere nel portare un giocatore così forte e tra l’altro classe ’99.

Le ultime indiscrezioni di mercato, però, portano anche all’idea che Joao Felix possa approdare in Serie A. Una trattativa che, se conclusa nel migliore dei modi, avrebbe del clamoroso per la portata dell’affare.

Proposta choc per Joao Felix, la decisione del club

Joao Felix ha rifiutato nettamente l’Arabia Saudita. Sa bene che ha una gran carriera davanti e non ha senso andare oggi in un campionato che lo metterebbe fuori gioco dal grande calcio. Jorge Mendes lo avrebbe proposto alla Roma, ma gli obiettivi di Tiago Pinto e José Mourinho sono diversi. Tuttavia, bisogna rimarcare i rapporti ottimi tra le parti perché Mendes è anche l’agente dello Special One.

L’arrivo in Serie A di Joao Felix rappresenterebbe un toccasana per tutto il campionato, seppur in prestito. La Roma ad oggi non ha le risorse per prenderlo dall’Atletico Madrid e il prestito secco sarebbe l’unica soluzione. C’è da dire, però, che ciò che serve ai giallorossi è un centravanti visto l’infortunio di Tammy Abraham e l’inizio di stagione imminente.

L’attaccante portoghese, per il momento, ha dato mandato a Mendes di lavorare senza sosta per il Barcellona. Il club blaugrana deve fare delle cessioni, perché ad oggi rientra tra quelli che non possono iscrivere nuovi giocatori. E questo condiziona moltissimo la sessione di mercato. Intanto, la proposta choc di vedere Joao Felix in Italia è arrivata.