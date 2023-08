Stracciato l’accordo con la Juve: situazione incredibile

Novità di mercato sul fronte entrata della Juventus: tutto fatto ma alla fine ha detto di ‘no’

Il mercato della Juventus è legato indubbiamente al futuro di Dusan Vlahovic la cui valutazione, circa 80 milioni di euro, non è cambiata, così come le pretendenti che sono rimaste pressapoco le stesse.

Il serbo è al centro della trattativa che vedrebbe Romelu Lukaku tornare a titolo definitivo in Italia con Massimiliano Allegri che lo aspetterebbe a braccia aperte. Indubbiamente la società bianconera prima di operare in entrata dovrà piazzare il proprio gioiello ma nelle ultime ore circolano indiscrezioni secondo le quali Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, avrebbe espresso qualche perplessità sul serbo. Al momento la trattativa è bloccata e non ci sono evoluzioni sulla vicenda.

Dunque, l’affare Lukaku potrebbe finalizzarsi non per forza tramite uno scambio con Vlahovic. Il Bayern Monaco ha chiuso con una mega offerta l’arrivo di Harry Kane (100 milioni più 20 di bonus) e ora le pretendenti per il serbo sono davvero contate. Da qui la situazione del mercato bianconero non semplice, e diversi calciatori sono sfumati. Uno, in particolare, sembrava davvero ad un passo.

Juventus, retroscena Kessié: non era convinto di tornare in Italia

Un’altra trattativa che è stata al centro del mercato in corso è stata quella tra Franck Kessié e la Juventus. Per Allegri l’ivoriano ex Milan era perfetto per il suo centrocampo, pertanto la trattativa stava procedendo su binari più che soddisfacenti. La Vecchia Signora aveva raggiunto un accordo col Barcellona per una cifra di 15/20 milioni di euro per il prestito. Ma in poche ore tutto è franato con il calciatore che ha snobbato la Serie A per accasarsi nella Saudi Pro League.

A rivelare questi dettagli è stata la giornalista di Diario SPORT Marta Fernandez intervenuta ai microfoni di TvPlay. La giornalista ha riferito diversi particolari della trattativa Kessié- Juventus: “Il calciatore preferiva giocare in Premier League e non era convinto di tornare in Italia a vestire la maglia della Juve – rivela la giornalista spagnola – così ha preferito accettare l’offerta dell’Al-Ahli a 15 milioni a stagione”.

L’ivoriano ha da poco svolto le visite mediche a Parigi dopo aver trovato, ormai diversi giorni fa, l’accordo con il club saudita con sede nella città di Gedda. L’ex Milan nel suo nuovo club ritroverà gli ‘ex europei’ Allan Saint Maximin, Edouard Mendy e Roberto Firmino. L’ennesima beffa per il mercato bianconero e dopo Milinkovic sfuma anche Kessiè.