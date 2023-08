Si prendono anche Kean: ok Juve a prestito con obbligo

Si prendono anche Kean. I movimenti in attacco della Juventus destano sempre la massima attenzione. Soprattutto quelli imprevisti, ed imprevedibili.

Anche questa settimana, esattamente come le precedenti, potrebbe essere quella decisiva per conoscere il destino di Dusan Vlahovic.

Il calciatore serbo è appetito da diversi club europei anche se la sua situazione vive una fase di stallo. Il Bayern Monaco ha preso Harry Kane mentre il Psg ha optato per il portoghese Ramos. Non mancano cosi’ i dubbi in casa Juventus dove tutti i reparti sono valutati con la massima attenzione.

Per settimane si è discusso del futuro di Chiesa e Vlahovic, entrambi non in ottimi rapporti con Allegri. Al momento non ci sono offerte convincenti e la Juve potrebbe cosi decidere di sacrificare un altro nome del reparto offensivo. L’offerta è sorprendente, a dir poco. Moise Kean, classe 2000, è un profilo che alla Juventus conoscono molto bene. Ne apprezzano le notevoli qualità tecniche, un po’ meno le esuberanze giovanili che ne compromettono, a volte, il rendimento in campo.

Juve, Kean parte ma resta in Serie A

Allegri, non più tardi di qualche giorno fa, parlando del suo attaccante, ha confermato di come faccia pienamente parte del progetto. A meno che non arrivi anche per lui un’offerta congrua. Qualcosa sembra si stia muovendo sulla rotta Firenze-Torino dove però, questa volta, la società acquirente è la Viola e non la Juventus.

Dopo aver più volte sbeffeggiato la Juventus, per via della mala gestione che l’ha portata davanti ad un tribunale, anche a causa dei tanti denari che la società bianconera ha versato nelle passate stagioni nelle casse della sua società per gli affari Chiesa e Vlahovic, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sembra voglia fare nuovamente acquisti nella bottega bianconera.

Moise Kean è infatti diventato un obiettivo della squadra guidata da Italiano. Dopo il prestito di Arthur Melo i dirigenti viola e i pari grado bianconeri potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per avviare la trattativa riguardante l’attaccante bianconero.

La Fiorentina avrebbe già avanzato la proposta di un prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni. La Juventus, dal canto suo, gradirebbe l’obbligo di acquisto. Pertanto, anche in questo caso, la strada è aperta all’ipotesi cessione. Avanti un altro.

Il club viola ha già effettuato un doppio colpo e nelle ultime ore è arrivato in particolare Nzola dallo Spezia, pallino di Italiano. Via Cabral, ceduto al Benfica, e via Jovic, ma occhio anche ad altri possibili addii. E qui che potrebbe arrivare Kean, un nome nuovo per l’attacco gigliato.