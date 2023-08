Pacco da 80 milioni, è arrivato già rotto

Incredibile quel che è successo all’attaccante appena sbarcato nella nuova realtà: è arrivato già infortunato

Il calciatore è appena arrivato in Premier League ma ora deve fare i conti con un infortunio ritenuto abbastanza serio. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Non manca molto all’inizio della nuova stagione del campionato inglese e pare che il problema infortuni sia già una costante comune a parecchie big della Premier. Apripista il Chelsea che nella sua ultima amichevole pre stagionale a Chicago contro il Borussia Dortmund ha visto il menisco di Christopher Nkunku rompersi dopo un contrasto con Hummels.

Il francese dovrà stare fermo ora per ben quattro mesi. Ma i Blues di Pochettino non sono gli unici che devono fare i conti con gli stop fisici. Anche il Manchester United ha la sua ‘grana’ pesante da risolvere.

Manchester United, Hojlund già ko: piovono polemiche

Il Manchester United ha basato il suo calciomercato estivo sull’acquisto del centravanti dato che a Ten Hag mancava una punta di riferimento e in grado potenzialmente di andare in doppia cifra. Finalmente le speranze del manager olandese si sono avverate, all’Old Trafford è giunto nientemeno che uno dei talenti più brillanti in circolazione: il danese Rasmus Hojlund.

La cifra sborsata dai Red Devils è stata esorbitante, oltre settanta milioni di sterline, dovrebbe essere proporzionale al talento ex Atalanta che in pochi mesi di Serie A ha dimostrato qualità enormi. Tuttavia, dalle parti di Manchester si stanno cominciando a sollevare polemiche perché il danese si è subito infortunato alla schiena. Secondo gli inglesi non ci sono dubbi: il ventenne si sarebbe infortunato poco prima di lasciare il ritiro con l’Atalanta e la Dea non ha avuto premura di avvisare la controparte.

E in Inghilterra non l’hanno presa benissimo accusando la società lombarda di aver venduto il centravanti quando era già infortunato. Hojlund è stato presentato in grande stile all’Old Trafford prima dell’amichevole Manchester United-Lens, dopodiché ha cominciato ad allenarsi presso il centro sportivo di Carrington.

Tuttavia, qualcosa è andato storto con il danese che ha accusato forti dolori alla schiena. Questi gli hanno impedito di esordire con la maglia rossa contro l’Athletic Bilbao a Dublino nell’ultima amichevole prima dell’avvio della Premier. Secondo il Daily Mail, il ragazzo si è sottoposto subito a una risonanza magnetica che avrebbe rivelato l’entità dell’infortunio. Sui tempi di recupero non si sa ancora molto, ci potrebbero volere settimane prima che possa giocare con regolarità.

Di sicuro dunque salterà la prima gara in trasferta contro il Wolverhampton, in programma il prossimo 14 agosto. E non è una buona notizia per i tifosi dello United che volevano già vedere all’opera il loro nuovo attaccante.