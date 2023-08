Matic-Roma, retroscena nello spogliatoio: cos’è successo

Il rapporto tra Matic e lo spogliatoio giallorosso ora è in discussione. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare a breve la Capitale

Dopo essere stato un fedelissimo di Mourinho e uno dei cardini della mediana dello scorso anno, ora l’ex Manchester United potrebbe seriamente prendere una decisione clamorosa.

Lo scorso anno il suo arrivo fu il primo della campagna acquisti. Nemanja Matic è da sempre un fedelissimo di José Mourinho, avendolo ritrovato sia al Chelsea che allo United e ora alla Roma. Il serbo ha conquistato ben presto un ruolo di primo piano anche tra i giallorossi, diventando uno dei trascinatori della scorsa stagione, protagonista anche della finale di Europa League persa contro il Siviglia (il rigore sacrosanto per fallo di mano di Fernando lo aveva procurato lui con un cross).

Ecco perché raccontare di un Matic in partenza da Trigoria sembra davvero assurdo, per tutta una serie di motivi. Il primo è economico, visto che il Rennes che si è affacciato alla sua porta offre sostanzialmente gli stessi soldi dei giallorossi (ma con contratto biennale). Il secondo è sportivo, visto che i francesi non possono garantire ambizioni più alte. Per uno abituato a scherzare e ridere tutti i giorni con Dybala, una separazione a questo punto dell’estate è perlomeno strana.

Roma, Matic rischia di andarsene: il Rennes fa sul serio

Eppure c’è chi parla di rottura tra Matic e lo spogliatoio, almeno la parte dei senatori, composta da Mancini, Cristante, Pellegrini e Spinazzola. Nemanja è un leader naturale e anche in campo non sono mancati lo scorso anno gli screzi con alcuni compagni. Fatto sta che da quasi una settimana il 35enne ex Chelsea non si allena con il gruppo (si è parlato prima di normale gestione dei carichi di lavoro e poi di fastidio muscolare) e anche sui social non è più apparso da circa una settimana.

Qualcuno paventa dietro la possibile scelta del Rennes anche un motivo familiare, con la moglie che dovrebbe trasferirsi proprio in Francia per lavoro. Fatto sta che a meno di due settimane dall’inizio del campionato e dopo aver ceduto Ibanez all’Al-Ahli, Tiago Pinto si ritrova con un’altra gatta da pelare. Se partisse Matic (servono però almeno 7-8 milioni per il cartellino), oltre a Renato Sanches servirebbe di corsa anche un altro mediano e per il dirigente la situazione sarebbe piuttosto complicata. Ancora un caso nel club giallorosso.