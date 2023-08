Mercato Roma, beffa per il bomber: firma con un’altra big

Mercato Roma, proseguono le trattative per completare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese da tempo ha chiesto una punta ma ora arriva una beffa. Il calciatore individuato sta per firmare con un’altra big in maniera del tutto sorprendente. Nessuno, fin qui, l’aveva accostata al campione.

La Roma in sede di mercato era partita col botto, regalando subito due colpi importanti alla piazza come Aouar e Ndicka. Dopo, però, i giallorossi si sono impantanati nella affannosa ricerca di un bomber da regalare a José Mourinho. Prima della fine della passata stagione l’idea era quella di cedere Abraham e di prendere un nuovo numero 9 con i fondi ricavati. Il suo infortunio gravissimo, però, ha cambiato gli scenari, costringendo i capitolini a cercare un affare low cost. Adesso, però, sta per arrivare una beffa, dal momento che uno dei primi nomi della lista è pronto a firmare con un altro club di prima fascia.

Mercato Roma, beffa per il bomber

La Roma sa che l’anno prossimo è attesa da una stagione di capitale importanza. L’obiettivo, fallito nelle precedenti due annate, è quello di centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Allo stato attuale delle cose, però, il solo Belotti non basta come centravanti e per questo Pinto sta cercando un bomber di sicura affidabilità ed a basso costo.

Uno dei primi della lista è Luis Muriel, attaccante in uscita dall’Atalanta e che ha tutto per sposarsi alla perfezione con il progetto tattico e tecnico di Mourinho. In realtà, stando a quanto raccontato da TodoFichajes, sul colombiano si starebbe muovendo in maniera importante il Siviglia. Gli andalusi, infatti, a breve potrebbero salutare uno tra Rafa Mir ed En Nesyri ed in caso di cessione il ritorno del grande ex sarebbe la prima opzione.

Muriel al Siviglia, beffata la Roma

L’ex Fiorentina ha giocato già in quel di Siviglia dal 2017 al 2019 ed in quel caso non è stato un periodo d’oro per lui. Da quel momento, però, è cresciuto molto e non disprezzerebbe l’idea di tornare lì per dimostrare tutto il proprio valore. I 6-7 milioni chiesti dall’Atalanta non spaventano gli spagnoli, pronti ad incassare molto di più dalla cessione di uno dei due attaccanti. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.